Kifütyülte egy néző az Orlai Produkció szerdai előadásának melegjelenetét

Bess Wohl friss, Tony-díjra is jelölt darabja, a szeretetről, annak kiszámíthatatlanságáról és vadságáról, illetve viszonzatlan érzésekről szóló Válaszfalak legutóbbi, a veresegyházi Mézesvölgyi Szabadtéri Színpadon tartott előadásán egy néző befütyüléssel fejezte ki a véleményét, rögtön miután két férfiszereplő közt egy csók csattant el.

A jelenetben részt vevő színészek egyike, Nagy Dániel Viktor az előadás után egy Facebook-posztban tette közzé a gondolatait a témában:

Üzenem annak a kedves nézőnek, aki fütyüléssel zavarja meg az előadást, ha férficsókot lát a színpadon, hogy ne járjon színházba. Nem kell, tényleg, egy szint alatt nem érdemes. Nem kell a nézőtérre is behozni a politikát, a kék plakátok retorikáját, és az ostobaságot. Mert ez nem véleménynyilvánítás, ez gyökérség. Köszönöm a kollégáim nevében is. #Magyarország #2021 #Gratulálok #a #propagandához

– írta, utalva a magyar kormány elmúlt hónapokban folytatott, a közhangulatot gyökeresen megváltoztató melegellenes politikájára.

A júniusban bemutatott, Kern András és Hernádi Judit közreműködésével játszott darabról az Orlai Produkciós Iroda honlapján a következő ajánló olvasható:

Megnyugtató, ha az ember szülei évtizedek után is békében, szeretetben élnek együtt. Szinte egyszerre lélegeznek, ismerik egymás minden mozdulatát, fel vannak készülve minden sóhajra, horkolásra, tüsszentésre. Most új otthonban kezdenek új életet, hiszen a gyerekek felnőttek, élik a saját életüket. Vagy ez mégsem ilyen gömbölyű? Lehet, hogy ők is ugyanolyanok, mint bárki? Tele beteljesítetlen tervekkel, viszonzatlan érzésekkel, eltitkolt frusztrációkkal? A mama bedobja a bombát. Kezdődhet a romeltakarítás.