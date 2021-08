Aki megnézi az új Öngyilkos osztagot, másodszor is sorba áll a pofonért

Will Smith helyett Idris Elba vette fel a csekket az új Öngyilkos osztagért, de Margot Robbie visszatér, és a lényeg változatlan: szuperképességű féleszűek embereket ölnek, amin kacagnunk kellene. De vajon sikerül? Az új Suicide Squad – Az öngyilkos osztag paródiának nem elég tiszteletlen, az erőszakoskodásban nem elég következetes, és végső soron nem tudjuk meg, miért is készült el.

Az új Suicide Squad – Az öngyilkos osztag nézője az az ember, akit jól képen töröl a kocsmában egy ellenszenves tahó, majd amikor évekkel később meglátja ugyanezt az embert az utcán, odamegy hozzá, és kér még egy pofont. Leginkább ehhez tudnám hasonlítani azt a lehetőséget, hogy 2016 nyara után másodszor is végignézhetünk egy Öngyilkos osztag című filmet, amelyben egy röhejes kezeslábasba bújt, fekete zsoldos és Harley Quinn, Joker exbarátnője a vágóhídra vezetnek egy csapatnyi, természetfeletti képességekkel megvert idiótát, és közben mindez elvileg „vicces”.

Ám a filmrajongók, a képregénykedvelők és különösen e kettő metszete nem tanul a saját kárán. Öt éve a tehetséges David Ayer elkövette azt a hibát, hogy beleártotta magát a szuperhősfilmekbe – bár különösebben nem sajnáljuk, biztosan vett abból a pénzből egy házat –, és megrendezte a rossz emlékű Öngyilkos osztagot. A karrierje aggasztó periódusában tartó Will Smith volt a főszereplő (karakterét Deadshotnak hívták, de ez mindegy), mellette pedig feltűnt Margot Robbie, mint a félbolond, vibráló és életveszélyes Harley Quinn. Hőseink olyan gonosztevők voltak, akiket az amerikai kormány – némi joggal – feláldozhatónak tekintett, ezért lehetetlennek tűnő katonai küldetéseken vetette be őket. Egy ilyen akcióról szólt az a felesleges, trehány és rossz film, amely a DC-képregények bánatos filmfeldolgozásai (Batman Superman ellen, Aquaman) közül is kilógott értelmetlenségével.

Mi változott 2021-re? Nos, a világban elég sok minden, de nem az Öngyilkos osztag háza táján. A főszereplő most Idris Elba (karakterét Bloodsportnak hívják, de ez mindegy, csak a Jean-Claude Van Damme-rajongók érezhetik magukat megalázva), mellette feltűnik Harley Quinn, hogy vezetésükkel szuperképességekkel bíró féleszűek döntsenek meg valami latin-amerikai banánköztársaságot, ami nem szimpatikus az amerikaiaknak. A legnagyobb gonosz persze Amanda Waller, az osztag szadista ötletgazdája. Nagyobb összeget tehetünk rá, hogy Bloodsport, Harley és néhány szimpatikusabb bajtársuk végül ellene fordul, és igazi hősként jutnak el a végefőcímig.

De kik is a két főhősön kívül az új Öngyilkos osztag tagjai? Csupa olyan figura, akik majdnem egy az egyben megfeleltethetők az előző, azonos című film valamelyik szereplőjének. Itt van Békeharcos, akit a pankrátorból lett színész, John Cena játszik, krómacél bilivel a fején. Itt a patkányokat irányító, álomszuszék lány, akinek heroinista apjaként – micsoda humor – Taika Waititi filmrendező (Jojo Nyuszi, Thor: Ragnarök) ugrik be két jelenetbe. Fontos figura még egy két lábon járó cápalény, aki mindenkinek le akarja harapni a fejét, de a barátaiét nem fogja, mert aranyos.

Paródiát látnánk? Igen, de nem teljesen. Az Öngyilkos osztag gonosz, korhatáros humorral vezeti be karaktereit, és a 18-as karika meg a pusztításvágy a befejezésig kitart, a hősöket viszont idővel teljesen hagyományos eszközökkel igyekszik hozzánk közel hozni James Gunn író-rendező.

Ha már a stúdióban kiszámolták, hogy az Ayer-féle fiaskó után is megérné újra próbálkozni az Öngyilkos osztaggal, Gunn ideális jelöltnek tűnt a feladatra – ezt bizonyítja, hogy szuperhősfilmek esetében ritka módon a forgatókönyvet is rábízták. A Troma trashfilmgyártónál kezdte a pályafutását, majd egy kis költségvetésű horror (Slither) és egy még kisebb költségvetésű szuperhősparódia (Super) révén kötött ki a Marvelnél, ahol sikerrel vezényelte le A galaxis őrzői két epizódját. Most visszatérhetett a vérbő műfajparódiához, a marveles nagypálya azonban kétségtelenül nyomot hagyott a stílusán.

A Suicide Squad – Az öngyilkos osztaggal nem az a legnagyobb baj, hogy legfőbb humorforrása az öncélú erőszak. Ez nem feltétlenül az ízlésünk szerint való, viszont egységes hangnemben tartotta volna a filmet. Sokkal inkább az a probléma, hogy Bloodsport és Harley Quinn tényleg rokonszenvesek, a cápaember valóban cuki, a patkányos lány pedig kifejezetten jótét lélek.

Tehát ennek a filmnek, amely a destruktív polgárpukkasztásból – mit pukkasztásból, robbantásból – nyerte volna anarchista energiáját, hirtelen dobogni kezd a „szíve”.

A legtöbb néző számára emiatt könnyebben nézhető, hagyományosabb, kellemesebb lesz a történet, aminek a végén már pont ugyanaz történik, mint az összes Marvel-filmben: összedől egy nagy épület, és le kell győzni a szörnyeket. Valójában viszont ez az igazi cinizmus. A Suicide Squad – Az öngyilkos osztagban nincs bátorság a tiszteletlen szuperhősparódiához, nincs gyomor a trashfilmbe illő pusztításhoz, és nincs kreativitás az öt évvel ezelőtti, gyatra előzmény felülírásához. Az egyetlen, amiben reménykedhetünk, hogy újabb öt év múlva nem jön a következő film ugyanezzel a címmel.

The Suicide Squad – Az öngyilkos osztag (The Suicide Squad), 2021, 132 perc. 24.hu értékelés: 4/10.