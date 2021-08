Új kedvenceket ajánl az idei Fekete Zaj

Augusztus 18-21. között a Mátra-Sástó kempingben újra megrendezik az underground zenének szentelt Fekete Zaj fesztivált. Napközben közösségi programokkal, előadásokkal, Mátra-túrával, filmfesztivállal, gamer sarokkal, este pedig nemzetközi és hazai zenei ínyencségekkel várják a látogatókat.

A fesztivál szervezőinek nem titkolt szándéka, hogy a látogatók új kedvenceket fedezzenek fel maguknak. Idén négy színpad várja a közönséget: az Osztálykirándulás színpad, mely nevében azt az időszakot idézi, amikor a fesztivál kényszerszünete idején a Zaj-rajongók évente együtt elzarándokoltak a Mátrába, a Delta színpad, amelyet a fesztivál a közösségi támogatásokból vásárolta, a Kacsatónia színpad, mely a Sástó kacsáira is kilátást nyit, és a Fanyűvő nagyszínpad.

Ez utóbbi színpad lesz a helyszíne például annak az augusztus 21-i, csak a Zaj kedvéért összeállt a Mezolit című projektnek, melyben egy harminc tagú kollektíva most először szólaltatja meg élőben a Thy Catafalque életművét. De fellép a belga, punkot játszó Cocaine Piss, a szerb indusztriális rock közönségkedvenc, a DreDDup, de francia elektronikus zene is szól majd a DALHIA jóvoltából, és itt lesz a román Multumult is.

A Fekete Zaj továbbra is fontosnak tartja a közösségépítést, ennek főleg a nappali programok adnak teret, azért nem szakadva el teljesen a zenétől. Lesz például olyan workshop, ahol a résztvevők saját hangjukkal formálhatják át a moduláris szintetizátor jeleit, de improvizálni is lesz lehetőség, időutazó vándorcirkuszt hoz magával a Freak Fusion társulata, a Malter Filmfesztiválon kisfilmeket nézhetnek a fesztiválozókl, de lesznek túrák, jógaórák, videojátékok és kocsmakvíz is. Ezen kívül minden nap lesznek beszélgetések zenekarokkal is a Musicpress jóvoltából, ezek közül az egyik kuriózum a már említett Thy Catafalque mögött meghúzódó multiinstrumentalista Kátai Tamás közönségtalálkozója.