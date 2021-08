Turistalátványosság lett Törőcsik Mari háza

Friss virágokat, mécseseket visznek Törőcsik Mari velemi háza elé az arra járó látogatók, turisták. Erről beszélt a Borsnak az áprilisban elhunyt színésznő szomszédja és a velemi ház mindenese, Margitka.

Nagyon nagy erre a forgalom zaja mostanság, de hát ezzel jár, ha valaki egy ilyen különleges épület közelében lakik. Egy kőhajításnyira van Velemtől Kőszeg, és akik oda mennek pihenni, ide is átruccannak. Az autók, de még a turistajáratok is lelassítanak, gyakran meg is állnak, hogy az utasok kiszálljanak, és fejet hajtsanak Törőcsik Mari emléke előtt