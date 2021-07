Meghalt Simon Mari színésznő

A péntek este elhunyt Simon hatvankét éves volt.

Az 1958. november 15-én, Budapesten született Simon Mari a Színház- és Filmművészeti Főiskola 1983-ban végzett, Marton László vezette osztályában szerezte meg a diplomáját, majd a Vígszínház társulatának tagja lett.

Az 1985-1986-os évadban a debreceni Csokonai Színházat, majd a rendszerváltásig hátralévő három évben a nyíregyházi Móricz Zsigmond (1986-1989), majd az egri Gárdonyi Géza Színházat (1989) erősítő színésznő az elmúlt években szabadúszóként dolgozott, szinkronhangként azonban olyan sorozatok, illetve mozifilmek szereplőinek hangját kölcsönözte, mint Az Angyal, a Minden lében két kanál, a Folytassa– és Star Trek-sorozat több darabja, a Rendőrakadémia, Twin Peaks – Tűz, jöjj velem!, illetve a Kapj el, ha tudsz – derül ki a magyar szinkronhangokat nyilvántartó ISzDb adatbázisából.

Simon a tévéképernyőkön is megjelent: a Cha-cha-Cha, az Elcserélt szerelem, a Szeleburdi vakáció, illetve a Szomszédok nézői is találkozhattak vele, színpadi szerepeit közt pedig A Csongor és Tünde Tündéjét, a Játszd újra, Sam! Sharon Lake-jét, vagy épp a Hamlet Ophéliáját is megtalálhatjuk.

A színésznő június 30-án, este hunyt el – olvasható a Szinkron szakma Facebook-oldalán: