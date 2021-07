Kihívót kapott Dörner György az Újszínház igazgatói posztjára, nem is akárkit

A jelenlegi igazgató, Dörner György mellett Pozsgai Zsolt is indul az Újszínház igazgatói pozíciójára kiírt pályázaton – írja az Index. A két induló meg is erősítette a portálnak mindezt, igaz, csak Pozsgai beszélt részletesebben elképzeléseiről.

Az író-rendező Pozsgai indulása azért is érdekes, mert ő korábban művészeti vezetőként együtt dolgozott Dörnerrel, ám másfél-két év után együttműködésük abbamaradt, miután szakmai kérdésekben nem értettek egyet. Pozsgai elmondása szerint ő több kortárs darabot mutatna be igazgatóként. „Mindenütt van egy színház, ahol az adott nemzet klasszikus és kortárs darabjait mutatják be, nem kell semmiféle nemzetieskedésre gondolni, ilyen például Berlinben a Deutsches Theater is. Én ezt szeretném képviselni az Újszínházban, de a jelenleginél lényegesen jobb minőségben” – mondta el Pozsgai.

Dörnert komoly kritikák közepette még Tarlós István nevezte ki, a színész 2012 óta vezeti az Újszínházat. Ugyanakkor Karácsony Gergely – megválasztása után pár nappal – 2019-ben azt nyilatkozta: nem valószínű, hogy Dörner György nyerni fog a következő pályázaton.