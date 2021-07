Kínában raboskodó ex-énekeséről írt dalt a Bankrupt zenekar

A magyar punkzenekar így próbál hozzájárulni Michael Kovrig szabadulásához.

Michael Kovrig, a Kínában ártatlanul raboskodó kanadai-magyar állampolgár a ‘90-es évek végén Budapesten élt, és zenekarunk, a Bankrupt énekese volt. Barátságunk a távozása után is megmaradt, minden évben ellátogatott egyszer Budapestre, és 2017 áprilisában végre pont sikerült úgy időzítenie, hogy az egyik koncertünkön fel is lépett velünk egy régi sláger erejéig, amit úgy nyomott le, mint ha nem is telt volna el az a 18 év

– írja a Bankrupt frontembere, Sarkadi Balázs. A korábban kanadai diplomataként is dolgozó Michael Kovrigot – egy másik kanadai állampolgárral, Michael Spavorral együtt – 2018. december 10-én tartóztatták le Pekingben, válaszul a Huawei pénzügyi igazgatójának pár nappal korábbi kanadai őrizetbe vételére. Azóta börtönben van. 2020 júniusában kémkedéssel vádolták meg, idén márciusában lezajlott a zártkörű tárgyalás is. A kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau önkényesnek nevezte az eljárást, és 2019-ben több mint kétszáz akadémikus és közszereplő is nyílt levélben követelte a szabadon engedését.

Michael ártatlan. Rosszkor volt rossz helyen, és elsodorta egy nemzetközi hatalmi játszma. Több mint két és fél éve naponta böngésszük a híreket, és keressük azt az egyet, ami arról szólna, hogy véget ér ez a rémálom, de hiába. A szabadság felé vezető ösvény egyre keskenyebb, lassan kifutunk az időből.

– írja Sarkadi, hozzátéve, hogy úgy érezték, valamit most már tennünk kell, hogy felhívják Michael helyzetére a figyelmet. Így született meg a The Plane To Toronto (magyar változatban: Pekingi nyár) című szám, amelynek a szövegét hamarosan eljuttatja Michaelhez a húga, Ariana. A szám bevételeiből Michael családjának kérésére a Hostage International jótékonysági szervezetet támogatják. Az angol verziót ide kattintva lehet meghallgatni, a magyart pedig alább:

Pekingi Nyár: https://youtu.be/77Nio2wicXs

The Plane To Toronto: https://youtu.be/cgxbjQMS4cs

A megoldás a politikusok kezében van – a kanadaiak és az amerikaiak mellett a

magyarokéban is, hiszen Michael magyar állampolgár is, és elképzelhető olyan forgatókönyv, ahol ez is számíthat.

Minél többen állnak ki Michael érdekében, annál nagyobb lesz a döntéshozókon a nyomás, hogy kihozzák végre a börtönből. Mi így tudunk ehhez hozzájárulni. Próbálunk minél több embert megszólítani a legfontosabb számmal, amit valaha írtunk.

A szám bevételeiből Michael családjának kérésére a Hostage International jótékonysági szervezetet támogatjuk.

A szám zenei producere Somogyvári Dániel volt, a borítógrafika Vass Richárd alkotása.

A YouTube és a Bandcamp után július 24-től lesz elérhető valamennyi nagyobb digitális zenei platformon (Spotify, Apple Music, Deezer stb).