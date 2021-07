Ian McShane visszatér Winstonként a John Wick 4-ben

Nehéz lenne nélküle elképzelni a filmet.

A John Wick-filmek egyik nagy erősségét a tökéletesen koreografált, brutális akciójelenetek jelentik, a másikat pedig a teljesen eltúlzott, mégis jópofa világépítés, amely bepillantást enged a gengszterek lovagi rítusokkal és becsületkódexekkel teli nemzetközi hálózatába. Ennek a meseszerű alvilágnak létfontosságú figurája a filmben Winston, a New York-i Continental igazgatója, aki az akcióból ugyan nem veszi ki a részét, nehogy az öltönye meggyűrődjön, ám senki nem tud nála tekintélyt parancsolóbban nézni. A karakter azért is lett olyan ütős, hogy az egyik legkarizmatikusabb színész, a Deadwoodból ismert Ian McShane alakította.

Szerencsére most hivatalosan is megerősítették, hogy McShane visszatér a negyedik részre is. Ezt maga a rendező, Chad Stahelski jelentette be lelkesen, leszögezve, hogy McShane nemcsak lenyűgöző színész, de kulcsfontosságú eleme a John Wick világának. A John Wick 4 forgatása amúgy már elindult, de a filmet várhatóan csak jövőre mutatják be. A szereplőgárda tagjai között már ott van Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Lance Reddick, Bill Skarsgård, Laurence Fishbourne és persze Keanu Reeves is.

A harmadik részről itt zengtünk filmkritikának álcázott ódát: