A Charlie és a csokigyárt idézi Dobó Kata új filmjének előzetese

Megérkezett az első trailer Dobó Kata új filmje, az El a kezekkel a Papámtól! beharangozására, és a képi világa erősebb, mint egy cukorkabolt és a pride-zászló szerelemgyerekéé lehetne. Ami persze érthető, hiszen a film mese, tündérekkel és egyéb varázslényekkel, no meg gonosz mostohával, melyben apa és lánya élete alaposan felfordul, amikor a férfi új nőt hoz a házhoz, akit el is tervez venni feleségül. Az alap Lakner Artúr Édes mostoha című regénye, a főszereplő Dorkát a tizenegy éves Marczinka Bori alakítja, mellette Csobot Adél mutatkozik be első mozifilmes szerepében, melyben énekesnői tapasztalatai is jól jöttek, ugyanis énekel is a filmben. Íme, a trailer.

A további szerepekben Bokor Barna, Pálmai Anna, Gubás Gabi, Zsurzs Kati, Nagypál Gábor, Elek Ferenc, Járai Máté, Pindroch Csaba és Borovics Tamás tűnik fel. Az El a kezekkel a Papámtól! a Megafilm gyártásban készült, Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya produceri felügyeletével, utóbbi a film kapcsán elmondta, céljuk az, hogy

újra legyen magyar gyerekfilm a hazai mozikban, és az éves karácsony esti családi mozizásnak is magyar filmes alapokon teremtsünk új hagyományt. Az El a kezekkel a Papámtól! filmmel újjáépítjük a gyereksztár fogalmát a hazai piacokon.

A film a Nemzeti Filmintézet 900 millió forintos gyártási támogatásával készült, technikai rendezője Gulyás Buda, operatőre Reich Dániel (Drakulics elvtárs), a forgatókönyvet Horváth András Dezső (#Sohavégetnemérős) írta, a vágó Csillag Mano, a látványtervező Valcz Gábor, a jelmezeket Bárdosi Ibolya tervezte, a zeneszerző Rakonczai Viktor. A filmet karácsonyra szánják, a tervek szerint december 2-tól vetítik majd a magyar mozik.