Gyarmati Andrea: Lóg a gyerek, mint a szafaládé

Időpontot kért egy apuka a rendelőbe, személyes találkozásra. A telefonban annyit árult el, hogy a gyereke sportolásával kapcsolatban konfliktus robbant ki otthon, ez ügyben kéne tanács. Legyezte a dolog a hiúságomat, mégiscsak negyvenhat éve befejeztem a versenyzést, s lám, nemcsak doki néniként, hanem sportolóként is számon tartanak.

Adtam időpontot.

Nemrég költöztek a körzetembe, a családból egyedül az anyukával találkoztam, ő adta le nálam a gyerek tajkártyáját. Most pedig az apuka érkezik a kilencéves fiúval; mindketten erősen túlsúlyosak.

Kiderül, a fiúcska istene a számítógép, őstehetségként száguldozik a virtuális világban, sportol is, szintén virtuálisan: dzsungelben csörtet, autóversenyzik, kosarazik az NBA-ben. Ebben a valódi világban viszont jobbára ül, de azt legalább a legmenőbb edzőcipőkkel a lábán és a legpöpecebb baseballsapkákkal a kobakján teszi. Nem csoda, hogy testnevelésórán rendre kudarcot vall, futásnál azonnal elfogy a levegő, húzódzkodásra semmi sansz, a szókimondó tesitanár a minap azzal frusztrálta, hogy „úgy lógsz, fiam, mint egy szafaládé”, amin apuka kiakadt, nem is teljesen alaptalanul.

A minap anyuka megelégelte a punnyadást, sportolni vinné a gyereket, amin apuka ismét kiakadt, ugyanis a ház ura Winston Churchill elvét vallja, miszerint: csak semmi sport!

Azóta állóháború dúl köztünk. A feleségem annak idején sajnos válogatott versenyző volt, a sport a mániája, és most a gyereket is belerángatná ebbe az időigényes hobbiba. Pedig késő bármihez, s amúgy is tök felesleges, hiszen a gyerekünk boldog a gép mellett, ráadásul a sport sérülésveszélyes, simán tönkrevághatja az ember egészségét