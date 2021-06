Szenegáli dédapja történetével elsőként nyert francia szerző Nemzetközi Booker-díjat

David Diop nyerte a Nemzetközi Booker-díjat, ezzel ő az első francia író, aki megkapta az elismerést, jelentette be szerdán a díj zsűrije. A díjat Diop második regényével, az At Night All Blood Is Black (Éjszaka minden vér fekete) című könyvvel nyerte el, melyben szenegáli dédapja első világháborús élményei ihlették. Az ötvenezer fontos, azaz nagyjából húszmillió forint értékű díjat Diop és a könyv fordítója, Anna Moschovakis amerikai író-költő között osztják meg.

A győztes öt másik jelölt kötet közül került ki, esélyes volt többek között Éric Vuillard The War of the Poor (A szegények háborúja) és Mariana Enríquez műve, a The Dangers of Smoking in Bed (Az ágyban dohányzás veszélyei) is, írja a BBC News.

A Nemzetközi Booker-díjat minden évben egy angolra fordított, és az Egyesült Királyságban vagy Írországban kiadott könyvnek ítélik oda. Az idei győztes, az ötvenöt éves francia-szenegáli író és irodalomprofesszor regénye azoknak a szenegáliaknak a történetét meséli el, akik az első világháború alatt Franciaországért harcoltak egy bajtársa halála után kis híján megőrülő katona szemén keresztül. Diop felidézte: dédapja soha nem mesélt a háborúban átélt élményeiről, ezért is izgatta annyira, hogy mi történt vele. Diop regénye korábban már számos más irodalmi díjat elnyert. A kötet hazai megjelenéséről egyelőre nincs hír.