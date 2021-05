Örömet akart szerezni a nagyapjának, világszerte népszerű költővé tette

Egy elsőkötetes költő a brit irodalom legújabb felfedezettje: Gordon McCulloch 101 Poems (101 vers) című kötete jelenleg is ott tanyázik az Amazon bestseller listáján, de április utolsó hetében vezette is a verseskötetek rangsorát, megelőzve többek között a költészet új világsztárja, Amanda Gorman kötetét is. Ez önmagában még nem is lenne annyira különös hír, ám Gordon McCulloch nem egy fiatal reménység, hanem egy 92 (más források szerint 96) éves özvegy férfi, aki egy skót faluban lakik, ahol már csak egy póniló a társasága.

McCulloch régóta írogatott verseket, de mivel ezeket hiába küldözgette kiadóknak, egy idő után már csak asztalfióknak írt, ám aztán kapott a családjától egy kis segítséget. Igaz, egyikük sem számolt azzal, hogy a nagypapából híresség lesz. Pedig csak annyi történt, hogy a fiai magánkiadásban segítettek megjelentetni az összegyűjtött verseket tartalmazó kötetet, az unokája pedig úgy gondolta, megtolja egy Twitter-poszttal, hátha így legalább minden ismerőshöz, rokonhoz eljut a kötet híre.

my 96 year old grandpa has just had his own book published with all his poems from his life. it’s available on amazon if anyone is interested:) a review would make him so happy pic.twitter.com/0CzGi7KpOg — Jess (@jessica_keachie) April 19, 2021

A 96 éves nagypapámnak éppen saját könyve jelent meg életének összes versével. Elérhető az Amazonon, ha valakit érdekel :) Egy értékelés annyira boldoggá tenné

– írta Jessica Keachie április 19-én. A poszt azonban váratlanul felkapott lett, és másnap Jessica már arról posztolhatott, hogy el se hiszi, de a könyv máris első a verseskötetek sikerlistáján.

A könyv március 24-én jelent meg, a borítót is maga Gordon McCulloch rajzolta, és az Amazonon található leírás szerint „olyan témák széles skáláját öleli fel, mint a szerelem, a romantika, a kapcsolatok, a vallás, az ima, az élet értelme, a halál és az Istennel való kapcsolatunk. Néhány a legbensőbb érzelmeidet váltja ki, míg mások az élet mulatságos oldalát mutatják meg.” A jelek szerint pedig a leírás és a tweet együtt meghozták az emberek kedvét a verseskötethez, hiszen ezernél is több ötcsillagos értékelést kapott, és azóta is a brit illetve az amerikai Amazon verseskötet-listájának élcsoportjában található.

Így Jessica Keachie már nem sokkal később az alábbit posztolhatta:

Ami családi projektként indult, hogy a nagypapám összes verse össze legyen gyűjtve, és a rokonoktól, barátoktól kapjon néhány értékelést, elképzelhetetlen álommá fajult. Csak száz könyv eladására számítottunk, de a szavai mostanra az egész világon megtalálhatók. Hálás vagyok, hogy mosolyt csalhattam az arcára, mert csak ezt akartam.

McCulloch fiai pedig már azt nyilatkozták a Guardiannek, apjuk most olyan versek után kutat, amelyek kimaradtak az első kötetből, hátha összejön egy második könyvre való is. Gordon McCulloch – aki a Glasgow-tól délkeletre található Braidwood nevű faluban lakik – a fiai szerint a szomszédainak osztogatja a példányokat a könyvből, egyesek már aláírásokat is kérnek tőle, ő pedig hírességnek érzi magát.

William McCulloch azt is bevallotta, az ő korábbi ítéletük sem volt éppen helyénvaló:

Az évek során – ez rosszul hangzik – bennünket is traktált a verseivel, de csak rámondtuk, hogy persze, apa, ez nagyszerű, ez csodás. Mindannyiunkra rácáfolt.

Az unokája viszont úgy döntött, ideje meghúzni a határokat:

„A nagypapám nagyon idős és magának való ember, emiatt ez lesz az utolsó dolog, amit a nagypapám hihetetlen kalandjáról teszek közzé” – írta a Twitteren. „Remélem, hogy az ebből fakadó szeretet vigaszt nyújt az embereknek és reményt arra, hogy elképzelhetetlen dolgok is megtörténhetnek, egyetlen álom sem túl nagy vagy kései.”

Új sztárköltő vagy szeretnivaló amatőr?

Kérdés persze, hogy az ötcsillagos értékelések osztogatóinak hány százaléka olvasta el valóban a könyvet, ám a jelek szerint az olvasók egy részét tényleg megfogta McCulloch lírája, melyet a saját élete és a rákban hét éve meghalt felesége iránti érzelmei ihlettek, vagyis a költészet Uhrin Benedekjéről van szó. William McCulloch abban látja a siker zálogát, hogy az apja őszinteségéhez sokan tudtak kötődni: „Az emberek kapcsolódni tudnak a verseihez. Ha megnézed az értékeléseket, sokan azt mondják, hogy ez a nagyszüleikre vagy szüleikre emlékezteti őket ” – mondta a Guardiannek. Simon Johnson, az Amazon könyvrészlegének igazgatója szerint pedig ez a siker sokakat fog arra ösztönözni, hogy megjelentessék saját kiadásban az írásaikat.

Az biztos, hogy Gordon McCulloch atipikus jelenség a költészeti toplistákon, melyet fiatal, gyakran kisebbségi nők uralnak: a Joe Biden beiktatásán híressé vált Amanda Gorman világszerte ismert lett, és a fordítói válogatása miatt többször is a hírekbe került (több műfordítóját visszaléptették, mert nem fiatal, fekete nő, igaz, nem személyesen Gorman döntött a holland vagy katalán fordító személyéről), míg az indiai származású kanadai költő, Rupi Kaur az Instagramon közzétett, rajzokhoz kapcsolt „vizuális versekkel” találta meg a közönségét, azóta folyamatos szereplője a könyves bestsellerlistáknak. A vietnami születésű, de Amerikában élő Ocean Vuong már hagyományos úton vált ismertté, de ő is a legfiatalabb korosztályt képviseli, akárcsak az Amazon költészeti bestseller listáján több kötettel is szereplő Yung Pueblo: az ecuadori származású, de New Yorkban élő költő is az Instagramon vált híressé.

Ők mind-mind a millenial generáció kedvencei, és miután Amanda Gorman neve világszerte a hírekbe került, számos cikk született arról, mennyire menő lett a költészet a fiatalok körében. Vélhető azonban, hogy McCulloch másfajta célközönséget tudott megszólítani, még akkor is, ha a fenti lista fiatal költőihez hasonlóan ő is virális úton érte el a sikert.