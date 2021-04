A rajongók azt követelik, a Marvel hozza vissza az életbe Vasembert

Óriásplakáton kérik a rajongók a Marvelt, hogy hozzák vissza az életbe Tony Starkot, azaz Vasembert – szúrta ki az IGN. A plakát felbukkanásának alighanem köze lehet ahhoz, hogy épp mostanában van a második évfordulója annak, hogy bemutatták a Bosszúállók: Végjátékot, amelyben Tony Stark története megrendítő, de katartikus lezárást kapott.

A plakát Los Angelesben áll, és jellegéből fakadóan szűkszavú, így például nyilván nem fejti ki, hogy mégis miféle visszatérésre gondolnak, nekünk mindenesetre a Dallas Bobbyja jut leginkább eszünkbe.

A new billboard has been put up by fans in Los Angeles, and asks Marvel Studios to bring the Iron Man, Tony Stark, back to life. pic.twitter.com/JtG2GvdzmL

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) April 22, 2021