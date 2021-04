51 évesen meghalt Black Rob, New York-i rapper

Meghalt Black Rob, harlemi születési rapper, akit a legtöbben a Whoa! című daláról ismernek, ami 2000-ben előkelő helyen szerepelt a slágerlistákon. Black Rob már gyerekkorában rappelni kezdett, majd huszonévesen alapította meg első zenekarát, a Schizophrenicset, akkor még Bacardi Rob színpadi néven. 1996-ban szerződött le az ezredfordulós rap hangzását nagyban befolyáspoló Bad Boy Recordshoz, és csaknem 15 éven át itt adta ki a lemezeit, mígnem megalapította saját kiadóját.

Az 51 éves rapper halálának okát egyelőre nem közölték, de annyit lehet tudni, hogy az elmúlt évben veseelégtelenségben szenvedett, és 2015 óta többször is stroke-ot kapott. Az elmúlt időszakban kórházba került, ám a hírek szerint onnan végül elengedték. Black Rob halálhírét egykori zenésztársa, a szintén a Bad Boy-nál lévő Mark Curry erősítette meg, aki videójában könnyeivel küszködve mondta el, hogy vele volt, amikor meghalt.

Mark Curry has revealed that former Bad Boy recording artist Black Rob has passed away.#RIPBlackRob pic.twitter.com/VGnC5wLGMM

— Versey (@VerseyMusic) April 17, 2021