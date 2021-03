Miskolcon tartanák meg a megszűnő POSZT-ot

A Miskolci Nemzeti Színház felajánlotta, hogy náluk adhatnánk elő a tavaly a járvány miatt elmaradt, idén megszűnő Pécsi Országos Színházi Találkozót (POSZT) versenyprogramjába beválogatott tizennégy előadást, írja a Színház online. A Miskolci Nemzeti Színház nyílt levelét pénteken tette közzé, két nappal azután, hogy kiderült, a Vidnyánszky Attila vezette Magyar Teátrumi Társaság (MTT) megszüntetné az évente megrendezett POSZT-ot, melyre javaslatott is tett a pécsi önkormányzatnak. Utóbbival közös tulajdonosai voltak a fesztivált szervező kft-nek (POSZF).

A jubileumi XX. POSZT a járványhelyzet miatt elmaradt. A fesztivál jövője jelenleg kérdéses. Ami tény, a válogatók által arra érdemesnek gondolt 14 előadásnak ez idő szerint nincs lehetősége a közönség és a zsűri előtt megmutatkozni. A mindannyiunkat sújtó nehéz helyzet ellenére szeretnénk meghívni a versenyprogram 14 előadását a Miskolci Nemzeti Színházba. […] Az infrastruktúra adott, a színház játszóhelyei alkalmasak valamennyi előadás befogadására és – amellett, hogy ez lehetőséget nyújtana a folytatásról való közös gondolkodásra – talán jót tenne szakmánk egészének is, ha végre az interneten kívül is találkozhatnánk. Lehet, hogy élőben minden könnyebb, barátságosabb és konstruktívabb lehetne

– áll a közleményben.

Hozzáteszi, megviselte őket a kiszolgáltatottság, a félelem, a szorongás a széttartás, és jót tenne nekik a párbeszéd.

Hogy erre már nincs esély, remény? De van. Hiszen változtatni mindig lehet. Ha tud ez közös ügy lenni, kérünk benneteket teremtsük meg együtt e találkozás szellemi, anyagi és technikai feltételeit

– áll a levél végén.

Szerdán mi is megírtuk, hogy Péterffy Attila polgármester a hvg.hu-nak elmondta, Vidnyánszkyék a két héttel ezelőtti taggyűlésen kezdeményezték a cég megszüntetését. Az MTT titkára, Szabó László ezzel szemben azt nyilatkozta a lapnak, közösen döntöttek a megszüntetésről, mert a POSZT „elfáradt, és Pécsnek nem is volt annyira fontos”. Hozzátette, az biztos, hogy ebben a formában megszűnik a rendezvény, ahogy az is, hogy szükség van hasonlóra. A város viszont nem szeretné elengedni a város fontos kulturális brandjének tartott POSZT-ot, sőt vételi ajánlatot tesznek az MTT-nek, és vizsgálják, hogy akár állami támogatás nélkül is megrendezzék a színházi találkozót.