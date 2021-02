Salma Hayek zokogott a Desperado szexjelenetének forgatásán

Salma Hayeket komolyan felzaklatta a Desperado szexjelenetének forgatása. Erről a színésznő Dax Shepard podcastjében beszélt, ahol kifejtette, eleinte nem szóltak neki arról, hogy szexjelenet is lesz a filmben, így amikor kiderült, hogy ezt a jelenetet kell felvenniük, sírva fakadt.

Nem tudom, hogy meg tudom-e csinálni. Félek. Antoniótól is féltem — abszolút úriember volt, és nagyon kedves, és nagyon közeli barátok vagyunk azóta is, de akkor is: ő nagyon szabad volt, és megijesztett, hogy neki ez semmiség. Sírni kezdtem, mire ő azt mondta, nagyon rosszul érzi magát. Szégyelltem, hogy sírok.

– idézte fel. Elmondása szerint Antonio Banderas és a rendező Robert Rodriguez is mindent megtettek, hogy megnyugtassák, és hangsúlyozta azt is, hogy a rendező egy percig sem nyomasztotta a jelenettel, de még mindezzel együtt is traumatikus volt neki az esemény.

Nem bírtam elengedni a törölközőt. Próbáltak megnevettetni. Aztán levettem a törölközőt, de nagyjából két másodperccel később újra sírva fakadtam. De valahogy túljutottunk a dolgon. Kihoztuk abból a kis időből, amit tudtunk.

– mondta Hayek hozzátéve, hogy ha sikerül belebújni a karakter bőrébe, akkor simán meg lehet csinálni az ilyet, de ő folyton az apjára és a bátyjaira gondolt, hogy vajon látják-e majd, és hogy piszkálják-e majd őket az ismerőseik, míg ugyanilyen esetben egy férfinak nincs ilyen gondja.