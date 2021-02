SZFE: jelképesen temetik az Ódry Színpadot

Zsámbéki Gábor rendező – aki 1979 óta oktatott színészosztályokat egészen tavalyi felmondásáig – javaslatára virágokat és mécseseket vittek a Vas utcába az egyetem épületéhez. Ennek apropója, hogy elbúcsúzzanak az Ódry Színpadtól, ahol 1959. február 19-én volt az első bemutató, Szinetár Miklós rendezésében.

Az Ódry Színpad-felirat a héten került le az épületről, ahonnan az egyetemet is elköltöztetik. Januárban derült ki, hogy az SZFE új vezetősége megválik a kultikus színpadnak is helyet adó Vas utcai épülettől, amely a tervek szerint az eredeti tulajdonoshoz, a Magyarországi Református Egyházhoz kerülne vissza. Azóta az egyetemi polgárok többsége által illegitimnek tartott vezetőség meg is nevezett újabb helyszíneket, ahol az oktatás folytatódhat a tavaszi félévben.

Most az Ódry Színpad feliratának leszedése miatt az évforduló előtt lesz a búcsú azaz jelképes temetés. Bárki csatlakozhat a Covid-szabályok és a gyülekezési tilalom figyelembe vételével, egész nap

– írták a rendezvényről.

Délelőtt Pikó András, a kerület polgármestere is megjelent az Ódry Színpadnál.