91 éves korában meghalt Christopher Plummer, Oscar-díjas kanadai színész, írja az ABC News. Plummer A muzsika hangja című filmmel vált világszerte ismertté, de számos híres filmben játszott, egészen idős koráig filmezett. Ennek ellenére nagyon sokáig kellett várnia az Oscarra, melyet 82 éves korában kapott meg a Kezdők című filmben nyújtott alakításáért, ezzel ő lett a legidősebb díjazott színész az Oscar történetében.

Christopher Plummer 1929. december 13-án született Torontóban, és 14 évesen határozta el, színész lesz, amikor látta a Laurence Olivier főszereplésével készült V. Henrik című filmet. 1953-ban már szerepelt a kanadai tévében, és ugyanabban az évben már egy CBS sorozatban is játszott, sőt, a Broadway-bemutatkozása is erre az évre esett. Ezután évekig elsősorban színházi színésznek számított, aki mellesleg tévés szerepeket is kapott, majd 1958-ban jött a mozis debütálás is, Sidney Lumet Stage Struck c. filmjében.

Ezután hat évig továbbra sem kapott filmszerepet, viszont egyre elismertebb lett tévés és színházi színészként, végül eljátszhatta Commodus császárt A római birodalom bukása című nagyszabású történelmi filmben. A következő filmszerepe pedig egy csapásra világszerte ismertté tette a nevét, miután ő játszotta Von Trapp kapitányt minden idők legnagyobb bevételét hozó filmjében, A muzsika hangjában. Innentől kezdve egymást érték a filmszerepek, miközben Plummer a Broadway helyett a londoni National Theatre-ben is játszott egy évadot. Ezekben az években inkább karakterszínészként foglalkoztatták olyan filmekben, mint A tábornokok éjszakája, Az angliai csata és a Waterloo, de aztán a hetvenes évek közepéig megint viszonylag ritkán volt látható a vásznon.

Ezt követően ugyan olyan legendás filmekben szerepelt, mint az Aki király akart lenni, illetve játszott A názáreti Jézus című minisorozatban is, és nagyon sokan láthatták A tövismadarak című sorozatban is, de az igazán nagy későbbi szerepei idősebb korára maradtak. Plummer már hetvenéves volt, amikor bemutatták A bennfentes című filmet, melyért végre komoly elismeréseket kapott, miközben játszott egy sereg sikerfilmben is a korszakban (12 majom, Egy csodálatos elme, A belső ember stb.). 2010-ben először jelölték Oscarra Tolsztoj szerepéért Az utolsó állomásban, de akkor végül Christian Waltz kapta a díjat, két évvel később viszont már megkapta a legjobb mellékszereplőnek járó díjat a Kezdőkért.

Plummer nyolcvan fölött is rendszeresen filmezett, olyan produkciókban szerepelt, mint A tetovált lány, Az ember, aki feltalálta a karácsonyt, és a Tőrbe ejtve. Ő volt az is, aki beugrott A világ összes pénze című filmbe, miután Kevin Spaceyt kitették a zaklatási botránya miatt, és ezért újra Oscarra jelölték. A színész még 90 évesen is elvállalt egy sorozatfőszerepet (ez volt a Departure c. sorozat). Évtizedekig játszott a Broadway-n és a Royal Shakespear Companyban is, ám a nekrológok is megjegyzik, hogy a legtöbben így is Von Trapp kapitányként emlékeznek rá, noha maga Plummer annyira nem tartotta nagyra azt a filmjét.

Christopher Plummer otthonában, a Connecticut állambeli Westonban halt meg, a hírt felesége, Elaine Taylor is megerősítette.