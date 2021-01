Meghalt Sas József

82 éves korában elhunyt Sas József, Jászai Mari-díjas humorista – írja a Blikk. Az atv.hu-nak Sas József családja megerősítette a hírt. Sas József vasárnap hajnalban hosszan tartó súlyos betegség következtében hunyt el.

Sas Józsefet januárban szállították kórházba koronavírus miatt. Néhány nappal ezelőtt a Blikk arról számolt be, hogy a humorista továbbra is kórházban marad, de gépi lélegeztetésre nem szorul. Sas József állapota egy héttel ezelőtt fordult rosszabbra.

A művész 2018 novemberében bejelentette, hogy – egészségi állapotára hivatkozva – valamennyi további 2018-as szereplését lemondja. A humorista 2019 januárjában kétoldali agyvérzést kapott a thaiföldi nyaralásuk alatt. Először a phuketi kórházban ápolták, majd március elején hozták haza. Először a János kórházban kezelték, később pedig egy rehabilitációs központba szállították. Agyvérzése után sokáig volt kórházban, de jó ideje már otthon lábadozott.

Sas József, Jászai Mari-díjas színész, rendező, humorista évtizedeken át volt a Mikroszkóp Színpad igazgatója. Eredetileg Polacsek Mihály néven született 1939 januárjában, az édesapját négyévesen vesztette el a holokausztban. Apja kérése állítólag az volt, hogy fia kövesse őt a színházi pályán, és így is tett.

Velem bármikor bármi történt, akkor is színész akartam lenni. Ez volt a szemem előtt, apám akaratát kell teljesítenem, a színpadon kell állnom. Ez adott igazán erőt, ezért kell meggyógyulnom. Egy négyéves gyermek nem tudja elereszteni az apját, de nem is akarja. Ugyanazt a pályát futottam be, ugyanolyan kritikák is születtek rólunk, csak én megélhettem azt a sikert, amit apu már nem

– mondta egy interjúban.

1957-ben végezte el Rózsahegyi Kálmán színiiskoláját, ahonnan Győrbe szerződött. Ezt követően volt tagja a Békés Megyei Jókai Színháznak, a Pécsi Nemzeti Színháznak, a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének, illetve a kecskeméti Katona József Színháznak. 1973-tól lett a Mikroszkóp Színpad művésze, amelynek 1985 és 2009 között igazgatója is volt. Rádió- és tévékabarék állandó szereplője, számos nagylemeze is megjelent, és több önálló estet írt és adott elő.

A 80-as években megkapta a Jászai Mari-díjat, a Karinthy-gyűrűt és az Érdemes Művész elismerést. 2008-ban Kossuth-díjra is felterjesztették, de ezt végül visszavonták, miután a bíróság adócsalás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

Sas József 2018 elején jelentette be, hogy egészségi állapotára való tekintettel az összes szereplését lemondja arra az évre. A következő év januárjában egy thaiföldi nyaraláson kapott kétoldali agyvérzést, ami után különgéppel szállították Magyarországra. „Minden gyógyszert beszedek, a gyógytornán is mindent úgy csinálok, ahogy mondják. A humorom nem hagyott el és az eszem is vág még. Sokat szavalok, énekelek, friss az agyam, de a testem gyenge” – mondta 2019 őszén a humorista, aki azóta többször megjárta a kórházat.

Mikor egy riportműsorban azt kérdezték tőle, hogyan mutatná be magát, azt felelte: