Egy cég folyóméterben árul könyveket azoknak, akik műveltnek akarnak látszani az online megbeszéléseken

Kiváló üzleti lehetőséget talált a home office-ba költözött dolgozókban egy amerikai könyvárusító hálózat: a Wonder Books nevű cég a Zoomon és egyéb online formában megtartott megbeszélések hátteréül szolgáló könyvespolcokra válogat össze téma szerint könyveket, mindezt folyóméterben, hogy a házi könyvtár megfelelőképp impresszív legyen a megbeszélés további résztvevőinek.

A marylandi székhelyű cégnek eddig is jól ment, ugyanis az olvasottság benyomását eddig is megfizették, ám az ügyfélkör a koronavírus hatására alaposan átalakult: a Politicónak adott nyilatkozatában a cég képvielői elmondták, míg eddig főleg irodák és hotelek fizettek azért, hogy a cég kurátorai összeválogassák a megrendelő dekorációs stílusához illő, és megfelelő világképet közvetítő könyvespolcok tartalmát, mára főleg magánszemélyek veszik igénybe a szolgáltatást, hogy villoghassanak az online meetingeken a háttérben feltűnő klasszikusokkal. A cég szolgáltatása a Books by the Foot, azaz nagyjából Könyvek Lábban Mérve (egy láb nagyjából harminc centiméter) néven érhető el, és pontosan azt kínálja, amit a név ígér: folyóméterben kimért könyvmennyiséget küldenek el egyben. Mindezt a megrendelő által kért stílusban, színvilágban vagy témában, tehát például rendelhetünk két és fél méternyi konzervatív-republikánus felhangú politikatudományt földszínekben, vagy négy méternyi rikító színű modern művészettörténetet, a cég pedig összeszedi a megfelelő mennyiségű kiadványt. A szolgáltatás részeként ráadásul a megjelenést is megtervezik, azaz szépen összeállítják, hogy mi hova kerüljön, így, amikor a csomag megérkezik, csak fel kell tölteni a polcokra.

A Books by the Foot ötlete egyébként már egészen régóta létezik: a Wonder Book tulajdonosa, Chuck Roberts eredetileg azért találta ki ezt a könyvek-mint-dekorációs-elemek szolgáltatást, hogy megmentse azokat a könyveket, amelyeket kidobtak vagy bedaráltak volna, mert, mondjuk, túl sok maradt belőlük a raktárban. Így viszont, folyóméterben megmenekülhettek a kidobástól, ez pedig még a mai napig is így van a szolgáltatásban árusított könyvek jó részével. A cég sokat dolgozik PR-osokkal, sajtósokkal, és a filmiparral, a Kártyavár vagy Az Alelnök könyvespolcait nem egyszer rendezték be, de a cég vezetői szerint gyakorlatilag az összes Marvel-filmhez is ők válogatják össze a díszlet-könyveket.

A Zoom-megbeszélések kora óta pedig az ún. megbízhatósági könyvespolcok népszerűsége is megnőtt: ha szakértők által gondosan összeválogatott könyvekkel van tele a háttérben a polc, akkor biztosan nem kerül kellemetlen helyzetbe a dolgozó egy-egy kínosabb cím miatt. Hogy jó hírt is mondjunk, a cég úgy látja, sokan nem a látszat kedvéért vásárolnak náluk, hanem ténylegesen el is akarják olvasni az összeválogatott könyveket, és egyszerűen azért vásárolnak így, mert nincs idejük vagy lehetőségük bemenni egy könyvesboltba, és onnan összeszedni egy nagy kupac krimit vagy építészeti szakkönyvet.