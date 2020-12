Egy Boris Johnsont gyalázó gúnydal lehet a karácsonyi No. 1 a brit slágerlistán

A hagyományos slágerlistának lassan tényleg annyi jelentősége van csak Nagy-Britanniában, hogy eldöntse, ki lesz a karácsonyi listavezető. Minden évben ugyanis sokan indulnak harcba, sokszor külön erre a célra született vicces dalokkal, és a fogadóirodák is nagy jelentőséget tulajdonítanak az ügynek. Az első helyre az idén is persze nagy esélye van valamelyik régi klasszikus karácsonyi slágernek, így az All I Want for Christmas is You (Mariah Carey), a Last Christmas (Wham!), a Fairytale of New York (The Pogues featuring Kirsty MacColl), a Do The Know It’s Christmas (Band Aid) már most ott van a Top 10-ben, sőt, az idén még a korábbi éveknél is jobban elöntötte a nosztalgia a listákat, ám most is vannak új versenyzők.

Közöttük felsorakoznak természetesen a nagy nevek (Ed Sheeran, a brit egészségügyi szolgálat kórusával jótékony célú dalt készítő Justin Bieber, Liam Gallagher, Jess Glynne stb.), de a legnagyobb esélye jelenleg a youtuber Ladbabynek van, aki tavaly és tavalyelőtt is megnyerte a versenyt egy-egy különleges paródia slágerrel, most pedig a Journey Don’t Stop Believin’ című klasszikusát gyalázta meg Don’t Stop Me Eatin’ (Ne akadályozz az evésben) című dalában. A fogadóirodák szerint jelenleg Ladbaby a legesélyesebb az első helyre, ám az utolsó napokban komoly vetélytársa lett egy viccpunk sláger személyében.

A Kunts nevű együttes Boris Johnson Is a Fucking Cunt című daláról van szó, amely ezt az egy sort ismétli végig (magyarul kb. Boris Johnson egy kibaszott nagy fasz), nem csoda, hogy a BBC nem is merte lejátszani a számot. A Kunts művésznév egy hobbizenészt takar, aki korábban Kunt and the Gang néven nyomult, aki 2010-ben a slágerlista 66. helyéig jutott egy másik brit politikust, Nick Clegget gyalázó dallal, melynek címe magyarul Használd a seggem úgy, mint egy pinát (A Nick Clegg-sztori), most pedig punkzenekart alapított, és a december 20-án bemutatott dal egyből a 19. helyen debütált, egy nappal később a nyolcadik helyen állt, kedden pedig már a negyedik helyre ugrott, és vezeti a Spotify virális brit listáját is. A dal népszerűségét vélhetően a brit kormány sokat vitatott döntése segítette, miszerint az előzetesen beígért karácsonyi lazítások helyett váratlanul még tovább szigorította a járványügyi szabályokat, teljes káoszt előidézve Londonban és a pályaudvarokon. A brit miniszterelnök egyelőre nem kommentálta a dalt, de vélhetően nem ilyen popkulturális hatásról álmodott.