Változatlan portfóliós elérés, megújuló tartalomgyártási folyamatok, integrációs szemlélet 2021-ben a Central Médiacsoport nyomtatott magazin divíziójában

A koronavírus minden ágazatot érintő gazdasági hatásai és az olvasói szokások megváltozása miatt a Central Médiacsoport átszervezi és optimalizálja nyomtatott magazin portfólióját. Az átalakítás keretében a Kiadó tartalomgyártási központokat hoz létre, integrált tartalomkészítési rendszerre áll át a print divízióban. Továbbfejleszti terjesztési, előfizetési szolgáltatásait annak érdekében, hogy az olvasók még könnyebben juthassanak hozzá a magazinokhoz. A jellemzően egy-egy szűk célcsoportot megszólító, alacsony elérésű lapok kiadását szünetelteti a Central 2021 elejétől. A nyomtatott magazin portfolió jövőre is 3 millió havi olvasó elérését biztosítja a Kiadó partnerei számára.

–nyilatkozta Lipták Tímea divízió-igazgató.

A megváltozott olvasói szokások miatt a tartalmi újítások mellett az előfizetési csatornák digitális fejlesztése is kiemelt fontosságú marad a Central stratégiájában a következő időszakban is. A Kiadó 2021-től előfizetési csatornáinak digitális továbbfejlesztésére fókuszál.

– mondta el Tóbiás Andrea stratégiai terjesztési igazgató.

A Central piacvezető lapjainak továbbfejlesztése érdekében két tartalmi központot hoz létre.

2021 januártól a Nők Lapja tartalmi központban a Nők Lapja integrált szerkesztősége állítja elő mind a hetilapban, mind a nőklapja.hu digitális felületén, valamint a Nők Lapja szezonális különszámaiban (Tavasz, Nyár, Tél, Kert és virág, Enteriőr, Advent) megjelenő tartalmakat is. A speciális szépség, egészség és lélek tematikájú márkakiterjesztések esetében dedikált főszerkesztő vezetésével szintén ebben a tartalomgyártási központban készülnek a magazinok (Egészség, Psziché, Szépség, Évszakok) a továbbiakban. A Nők Lapja Konyha és különszámai, illetve az Ezotéria-csoport megjelenései változatlan szervezeti felállásban készülnek. A Nők Lapja digitális előfizetéssel továbbra is fizetős szolgáltatásként lesz elérhető a hazai és külföldi célcsoport számára.

– mondta Vékási Andrea Nők Lapja portfolió-igazgató.

A Kiadó másik, szórakoztató és szolgáltató tartalmi központjában készülnek a jövőben a piacvezető Story magazin és különszámai, a Best magazin, a szintén piacvezető Színes RTV, RTV műsormagazin és Heti TV magazin, és a női magazinpiac 3. szereplője, a Meglepetés annak saját márkakiterjesztéseivel együtt (Retro, Nők és Nyár, Horoszkóp, meglepetes.hu).

A Central hitvallása mindig is az volt, hogy a hiteles és minőségi feldolgozásmóddal tálalt sztárhírek tudnak igazán sikeresek lenni az olvasók körében. Két sztármagazinunk a Story és a Best plusz a Meglepetés női hetilapunk együttesen közel 1 milliós olvasótábora is ezt igazolja. A Színes RTV vásárlói számára fontos a tévénézéshez szükséges részletes tartalmi információ, és egyszerűbb a print formába öntött tartalom befogadása. Az olvasók milliói használják napi szinten a nyomtatott TV-guide-okat. Mert ez praktikus, és mert ebben minden tisztán követhető