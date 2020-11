Mr. Bean mackója jelent meg a pesti utcán

Az apró műveiről ismert szobrász legújabb munkája a város szívében tűnt fel.

Az elmúlt években valósággal elárasztották Budapestet az ungvári gyökerű Kolodko Mihály (Mihajlo Kolodko) miniszobrai: az elmúlt években többek közt egy apró holdautót, Rejtő Jenő tizennégy karátos autóját, Mekk Eleket, Süsüt, illetve a Szomorú vasárnapot író Seress Rezsőt a városnak adott, sőt, egy kávéházi legendát is bronzba öntött művész most az Erzsébet tértől néhány lépésnyire helyezett el egy új munkát, amiről csütörtök délután a Facebook-oldalán is megosztott két fotót.

A bankközpontként született Harmincadik utca 6. a második világháború után hetven éven át Brit Nagykövetségként működött (falai közt mi is jártunk), így a témaválasztás sem véletlen: a Rowan Atkinson fejéből kipattant, 1990-ben a tévéképernyőkön is megjelent

Mr. Bean állandó partnere, Teddy került ugyanis a kapu melletti, a nagykövetség feliratának nyomait ma is őrző táblára.

A nem csak lakótársként, de legjobb barátként is működő kötött mackó az elmúlt három évtizedben számtalan alkalommal szenvedett kisebb-nagyobb sérüléseket, bronzba öntve azonban remélhetőleg sokkal tovább megússza majd a sérüléseket.

És remélhetőleg az épület következő gazdái is vigyázni fognak majd rá.