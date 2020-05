Gombóc Artúr miniszobra jelent meg Tihanyban

Kolodko Mihály Gombóc Artúrt ábrázoló miniszobra jelent meg a Balatonnál, Tihanyban. A szobrász Facebook oldalán adott hírt az új alkotásról.

Gombóc Artúr stílusosan egy Balaton szeletet tart a karmai között, ami már csak azért is találó, mert a Pom Pom meséi rajzfilmhőse híres arról, hogy szereti a csokit.

Kolodko-szobor egyébként a fővárosban van több is, mindegyik hasonlóan kicsi, de ezzel fordított arányosan híres is. A szobrász készített művet Mekk Mesterről, a Főkukacról, a kockásfülű nyúlról, de tankot, usánkát és Rejtő Jenő művének, A tizennégy karátos autónak névadó járművét is megalkotta.

Kolodko ezúttal nem fűzött semmilyen megjegyzést az új szoborról készült képekhez, de a kommentelők azonnal rájöttek, hogy Tihanyban van.