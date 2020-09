Az éttermek Pokémon GO-ján félárat fizetünk, és még a Földön is segítünk

Nagy az érdeklődés szerencsére, mondja Wettstein Albert, a négy alapítótag egyike, ráadásul minden héten megduplázódik azoknak az ételeknek a száma, amit meg tudnak menteni az appon keresztül. A Munch (ami angolul rágcsálást jelent) az alapítók (Perepelica Kirill, Wettstein Albert, Zwecker Bence, Zsoldos Botond) leírása szerint egy olyan platform, amelyen keresztül éttermek, pékségek, boltok és szállodák kedvezményesen értékesítik az el nem adott, de jó minőségű ételeket. Aki az oldalon keresztül rendel, maga is tesz az ételpazarlás ellen.

A szolgáltatáson jelenleg 44 hely, köztük éttermek, pékségek és zöldségesek kínálata érhető el. A Munchcsal együttműködő helyek száma folyamatosan bővül, a tervek szerint pedig hamarosan nemcsak Budapesten, hanem a nagyobb egyetemi városokban is elérhető lesz a szolgáltatás.

– mondja Wettstein Albert, akinek a Munch és az az a mögött húzódó szemlélet egy személyes utazás is egyben. Szerinte korántsem olyan könnyű egyik napról a másikra megváltoztatni a már kialakult szokásainkat és környezettudatosabban élni, de idővel ki lehet alakítani sikeresen. A Munchnál dolgozók is nagyon sokfélék, mondja, különböző családi háttérrel rendelkeznek, akár más politikai beállítottságúak és a környezettudatosság szintje is máshol áll mindegyiküknél.

A négy húszas éveik elején járó alapítóhoz hamar csatlakozott több ismerős is és önkéntesek is segítik a munkájukat. A jelenleg több mint húsz emberből álló csapat nem úgy működik, mint egy klasszikus cég, sokkal inkább társadalmi vállalkozásról van szó. Alulról szervezeződő módon, megkeresések által bővült a csapat, amely egy olyan közösség, amibe mindenki beletesz valamit, amihez éppen ért, ezáltal tudnak ilyen gyorsan fejlődni, fogalmaz Wettstein.

A Munch működése viszonylag egyszerű. Az oldalon különböző csomagokat tudunk kiválasztani, melyek meglepetés ételeket tartalmaznak. A különböző ételek, melyek 40-70 százalékos árengedménnyel kaphatók, frissek, érintetlenek és jó minőségűek, hangsúlyozza Wettstein Albert. De hogyhogy ilyen olcsók és miért éri meg ez az egyes helyeknek, merülhet fel a jogos kérdés ennek hallatán.

Wettstein szerint a két legtipikusabb példa a menüztetős helyek és a pékségek. Előbbinél az éttermek fix számú ételt készítenek el előre, de általában jónéhány adag megmarad. Ezek friss, meleg ételek, amik aznap készültek, de másnap már nyilván nem lehet őket eladni és különböző élelmiszerbiztonsági okokból kifolyólag nem lehet általában a személyzetnek vagy hajléktalanoknak adni.

A másik gyakori példa a pékség, ahol a zárás előtti egy órában olcsóbban lehet elhozni az árukat, mivel azok másnapra már kiszáradnának. Ezen kívül a lejárat előtt álló termékeket is megtalálni a kínálatban, amiknek semmi baja amúgy, teljesen fogyaszthatók, a Munchon keresztül viszont akár féláron meg lehet venni, hangsúlyozza Wettstein.

Az alapító szerint mivel az ételpazarlás nemcsak a vendéglátóhelyeken, boltokban történik, hanem a kidobott ételek jelentős része, körülbelül harminc százaléka a háztartásokból jön, a Munchcsal csak egy kis részét tudják megoldani a problémának.

Wettstein szerint biztosan a korszellemben is benne van most a környezettudatosság, az Y és az azt követő generációkban ez egy hatványozottan fontos téma jelenleg.

Ami az alapítók számára meglepő, hogy nem az egyetemisták a legfontosabb célcsoportjuk, hanem a harmincas évek elején járó fiatalok, édesanyák vagy környezettudatosabb családok és az irodai dolgozók. Hogy mi a folytatás, az még a munchosok számára sem egyértelmű. Elmondásuk szerint nagyon türelmetlenek és az egész világot meg akarnák változtatni, ha tehetnék.

Ha azt látjuk, hogy a Munch sikeres és növekszik, nem kizárt, hogy kipróbáljuk magunkat más területen is. Addig inkább meg úgy teszünk, mint ahogy az angol mondás tartja: do just a few but do them well. Csinálj keveset, de azt jól. Egyelőre erre fókuszálunk.