Cate Blanchett, Helen Mirren és Pawel Pawlikowski is kiálltak az SZFE mellett

A Hvg.hu és a Magyar Hang is úgy tudják, a brit művészvilág több meghatározó neve is aláírta azt a nyílt levelet, amely támogatásáról biztosítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit. Az aláírásgyűjtést David Lan, a londoni Young Vic színház egykori igazgatója szervezi, és olyan világnagyságok is aláírták, mint Helen Mirren, Cate Blanchett (képünkön), Eddie Redmayne színészek, Philip Pullman és Michael Chabon írók, valamint Peter Brook, Stephen Frears és Pawel Pawlikowski rendezők is aláírták – közülük négyen is kaptak már Oscar-díjat (Mirren, Blanchett, Redmayne és Pawlikowski), de a többiek is hasonlóan nagy nevek.

A levél végigveszi az SZFE autonómiája megvonásának állomásait, majd azt kérik a magyar kormánytól, hogy állítsa vissza az SZFE intellektuális és vezetői autonómiáját, amely szerintük „létfontosságú a művészi kreativitás, az akadémiai kutatás és oktatás tekintetében”. A levél rövidesen a brit sajtóban is megjelenik majd.

Az SZFE Facebook oldala szerint egyébként Cuba Gooding Jr. is kiállt az intézmény mellett egy fotóval:

Kiemelt kép: Matteo Chinellato/NurPhoto