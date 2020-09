Már a jövő nyarat tervezi az IHM: nagykoncert a Groupamában! (x)

Újra felfedezték Karel Gottot, a Numerakirály pedig összeforrt velük. Idén szilveszterkor lesz az Irigy Hónaljmirigy 30 éves. A banda 1990 telén alakult meg, az azóta eltelt három évtizedben pedig számtalan paródiájuk és slágerük volt. A Sipos testvérekkel és Varga Győzővel sztorizgattunk, akik azt is elárulták, mivel készülnek a jövő nyárra tervezett nagykoncertjükre.

Gondoltátok valaha, hogy idáig eljuttok?

Sipos Tamás (a továbbiakban Tomi): Azt se hittük, hogy másnap, január 1-jén még létezik a zenekar, annyira egyetlen alkalomra alakult ez a csapat, poénból. Nem gondoltunk semmiféle hosszabb távú dologra.

Sipos Péter (a továbbiakban Peti): A haveroknak és az ott lévő barátoknak szántuk meglepetésként, beöltöztünk és mindenféle zenéket játszottunk. Nem is tudtunk még rendesen zenélni, az volt a lényeg, hogy meglepjük a haverokat a nappali közepén. A sztori röviden annyi, hogy akkor szilveszterkor jelen voltak zeneközeli emberek is, és híre ment a dolognak. A rá következő farsangon meghívtak minket egy pici rock klubba, és ott mintha elindult volna valami.

Az elmúlt 30 évben végigkövettétek a hazai könnyűzene-ipar változását. A Shygystól kezdve szinte mindenkinek, akinek slágere volt, feldolgoztátok a dalát. Melyik szerintetek a legjobban sikerült paródiátok?

Varga Győző (a továbbiakban Győző): Nem tudom, hogy egyet ki lehet-e emelni, minden korszaknak megvoltak a maga nagy paródiái. Például – ha már a Shygys szóba került –amikor a Shygys paródiája elkészült, meg voltam győződve arról, hogy soha többet az életben nem vesszük le a műsorról, annyira nagy sikere volt. Most meg, hogy szóba került, még én is felnevettem, hogy jé, volt egy ilyen paródiánk! Rengeteg dallal voltunk így, ilyen volt még a Romantic-paródia is. Annál is azt hittük, hogy sose vesszük le a műsorról, hogy Győzikével és a két lánnyal ez a paródiánk mindig futni fog. Azt gondolom, hogy a legnagyobb slágerünk a YMCA, ami hozzánk kötődik, és ha Magyarországon felcsendül a dallama, azt mindenki velünk azonosítja.

Peti: Vagy a Numerakirály, ami hiába egy külföldi dal feldolgozása, rendkívül népszerű a mai napig valamiért.

Tomi: A Numerakirály összeforrt velünk.

Peti: Az a zenekar, az O-Zone, akik játszották, már sehol nincs, egyslágeresek voltak, de mi még mindig játsszuk ezt a számot, ők pedig már rég feloszlottak. Volt Kozsó, Soho Party paródiánk is, ők évekig csöndben voltak, aztán egyszer csak újra kijöttek ugyanazzal a dallal.

Tomi: Mindenféle álszerénység nélkül mondhatom, hogy Karel Gott magyarországi comebackjét mi alapoztuk meg. Akkoriban Prágában jártunk egy külföldi koncerten nézőként, és láttunk egy Karel Gott plakátot, és eldöntöttük, hogy csinálunk poénból egy feldolgozást. Karel Gott akkoriban nem volt annyira keresett Magyarországon, de ahogy ez a paródia kijött, onnantól kezdve rendszeresen felléptették őt különböző hazai rendezvényeken. Talán már 70 éves is lehetett, mikor a mi hatásunkra újra fellépett, és kiadták a lemezeit. Erre nagyon büszkék vagyunk.

Győző: Szerintem Tina Turnert is mi fedeztük fel.

Melyik volt az a színpadi fellépésetek, amelyik a legemlékezetesebb és a legjobb volt?

Tomi: Egyértelműen az első Budapest Sportcsarnokban lévő koncertünk 1999-ben. Ugrásnak mondanám, mert mind helyszínben, mind nézőszámot tekintve mindannyiunknak meghatározó élmény. Sok emlékezetes koncertünk akadt, de ezt lehetne kiemelni. Egy sportcsarnok színpadán találtuk magunkat, a koncert dátuma előtt pedig egy hónappal már nem lehetett jegyet kapni.

Peti: Második helyre betenném a népstadionos koncertet, amikor Tina Turner előtt léptünk fel, a harmadik helyre pedig a Sziget Nagyszínpadot tenném, ez kevés magyar zenekarnak adatott meg.

Mivel készültök a 30. évfordulóra? Mit láthatnak a rajongók?

Győző: Ha valaki már járt nagykoncertünkön valaha, akkor tudhatja, hogy mindig hatalmas showműsorral készülünk. Lesznek régi nagy slágerek és újak is, sok-sok meglepetéssel és sztárvendégekkel készülünk, a neveket még nem áruljuk el.

Peti: Jövő nyárra, 2021. június 5-ére tervezzük a koncertet a Groupama Arénába, a Sportfive szervezésében. Ez amúgy egy hosszas folyamat, így már hónapok óta folyik velük karöltve a tervezés és szerencsére gördülékenyen fut ez a remek együttműködés. A koncertig egyébként készül három-négy, a nagy bulit felvezető új klip is. Amúgy nemrég tettünk közzé egy új videót, amely arról szól, hogy 30 évesek lettünk. Ebben a saját gyerekeink és szüleink szerepelnek, a gyerekek alakítják a fiatal Mirigyet, mi vagyunk a közép Mirigy és elmaszkírozva ott vannak a 70-80 éves Mirigyesek, azt énekelve, hogy ez még sokáig így lesz. Készült egy Rácz Gergő paródia is, és most tervezünk egy harmadik videóklipet is.

Több évnyi sikeres stadionüzemeltetést, több mint 1000 vállalati rendezvényt és 100 labdarúgó-mérkőzést követően, valamint a 2 nemzetközi előadó nagysikerű koncertje után mindenképp szerettünk volna hazai fellépővel szervezni egy nagyszabású rendezvényt. Az Irigy Hónaljmirigy egy olyan mérföldkőhöz érkezett a 30. születésnapjával, amely a magyar könnyűzenei életben már-már egyedülálló. Ráadásul a rajongótáboruk is páratlan. Azt gondoljuk, hogy közösen egy olyan show-t tudunk létrehozni, amely minden, az eseményre ellátogató számára egy életre szóló élményt fog nyújtani. Külön öröm, hogy remélhetőleg ezzel a koncerttel segítjük a magyar zenei élet újraindulását is – nyilatkozta Igaz András, a Sportfive ügyvezetője.

Az említett klipben, aminek 30 év a címe, szerepel az elhunyt Irigy Hónaljmirigy-tag Ambrus Zoltán fia is. Ő is fellép veletek az Arénában?

Tomi: Zoli fia, Gábor sok eseményen megfordult már velünk. Amikor az édesapja élt akkor is, és azóta is lépett már fel velünk. Peti a keresztapja, tervezzük, hogy Gábor valamilyen módon ott lesz a 30. születésnapi koncerten.

Peti: Már csak azért is, mert nagyon jól gitározik, van egy zenekara és a 30 éves jubileumi klipben is szerepel.

A Groupama Arénában rajtatok kívül más hazai előadó nemigen lépett még fel…

Tomi: Eddig két koncert volt ott az elmúlt években, Robbie Williams és Depeche Mode léptek fel. Erre nagyon büszkék vagyunk, hogy mi vagyunk az első magyar együttes, ami színpadra léphet.

A 30 évnyi zenei pályafutásotok alatt szülőkké váltatok többen is, egyszerre kellett helyt állni apaként, szülőként és a karrierben is. Mi volt a nehézsége ennek, és mennyire követték a gyerekek a zenei karriereteket?

Peti: Amikor rengeteg koncertünk volt, mellette tévéztünk és éjszakáztunk is, gyakorlatilag alig láttam felnőni a két fiamat. A hétvégéket úton töltöttem, így kevés közös családi programot tudtunk csinálni. Ez valahol rossz volt. Hogy ők ezt hogyan élték meg, azt ők tudnák elmondani, valószínűleg rosszul. A nagy bulikra mindig eljönnek, nem járnak rendszeresen a koncertjeinkre, de a nagyobb bulikon mindig mindenki ott van, mama, papa, gyerekek.

Tomi: A jövő nyári Groupama Aréna és az összes olyan koncert, amikor sportcsarnokban lépünk fel, mindig más, mint egy átlagos fellépés. Azok, akik végigkövettek minket az elmúlt harminc évben, tudják, hogy ezek az események kimagaslóak, nem éppen átlagosak. Ahogy a rajongók tudják, hogy ezek egyszeri és megismételhetetlen alkalmak, úgy a gyerekek és a családtagok is, így ők sem szeretnék ezeket a bulikat kihagyni.

Győző: Attól, hogy nagy bulit csinálunk, fontosak számunkra a kisebb bulik is, ahol személyesen közeli kapcsolatba tudunk kerülni a közönséggel. A legkisebb falutól a városokig szívesen elmegyünk bárhova koncertekre. A közönség közeli szeretete lendít minket tovább. A nagykoncert nem lesz semmivel sem összehasonlítható, mind látványban, technikában, volumenben, vendégeket tekintve más lesz, mint az eddigi koncertek. Sajnos nem külföldiek vagyunk, ahol egy ilyen koncertet körbe lehet turnéztatni a világon. Aki olyan szerencsés helyzetben van, hogy el tud jönni, annak egyszeri és megismételhetetlen élményben lesz része.

Mit gondoltok, mivel foglalkoznátok ma, ha nem úgy alakul az élet, hogy zenei karrieretek lesz?

Tomi: Léhűtők lennénk valószínűleg. Nehéz így megmondani, jelen helyzetben az ember B-terveket is szövöget, úgy, hogy 30 éven át nem csináltam mást csak ezt, nehéz elgondolni, hogy milyen irányba indulnék el. Nagyon nehéz válaszolni arra, hogy mi lett volna, ha. Gondolom, mind a nyolcan megmaradtunk volna a polgári foglalkozásunknál.

Peti: Két diplomás és egy cukrász is van köztünk, Tomi valószínűleg sportmenedzserként futott volna be, Győző feltehetően a szállodaiparban dolgozna, én pedig lehet, hogy cukrász lettem volna vagy apám patyolatát vittem volna tovább.