A Trónok harca szereplője benne lenne, hogy újraforgassák az utolsó évadot

Charles Dance, a Trónok harca Tywin Lannisterje is aláíná azt a rajongói petíciót, miszerint újra kellene forgatni a sorozat sokak szerint botrányosra sikerült utolsó évadát, persze más írókkal. A széria öt évadán keresztül feltűnt színész nemrég azt nyilatkozta, hogy azután is követte a történetet, miután kiírták a sorozatból, mivel fantasztikusnak tartja.

Nagyon szerencsés voltam, hogy részt vehettem benne. Szerettem. Voltak olyan történetszálak. ahol tudni akartam, hogy mi fog történni ezekkel az emberekkel. Tudom, hogy a finálé sok embert elégedettséggel töltött el. Sok embernek viszont csalódást okozott, és attól tartok, én is az utóbbiak táborába tartozom

– mondta.

Nem Charles Dance az egyetlen, aki nem értett egyet a Trónok harca lezárásval, a Jaime Lannistert alakító Nikolaj Coster-Waldau is hasonlóan nyilatkozott korábban. A színész még azon is elgondolkodott, hogy pénzügyileg is támogassa a petíciót.

Kiemelt kép: CHRIS DELMAS / AFP