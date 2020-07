Az augusztusi sorozatokban szörnyekkel, fajgyűlölettel és génmódosítással is meg kell majd küzdeni

A nyár utolsó hónapjának termését nézve megfigyelhető ugyan némi visszaesés az eddigi hónapokhoz képest, de egyrészt most is akad sokak által várt új sorozat vagy évad, másrészt az augusztus hagyományosan ilyen, majd szeptemberben újra felpörög az iparág, ha minden jól megy.

Júliusban romba dől Japán, csókkal terjedő járvány tör ki és lebukik a rekordnyeremény győztese is Eklektikus és terjedelmes a júliusi sorozatpremierek listája: lesz itt minden thrillertől kezdve dramedyn és romantikus felnövéstörténeten át a horrorig, minden korosztálynak.

A keselyű három napja, HBO-GO

Augusztus 1.

Ez nem éppen új produkció, de Magyarországon legálisan még nem volt eddig nézhető ez a sorozat, amely az 1975-ös filmen alapul. A James Grady regénye alapján készült thriller főhőse Joe Turner (Max Irons), a CIA elemzője, aki egy szörnyűséges tervre bukkanva kerül életveszélybe. Egyelőre az első évad kerül fel, de rövidesen érkezik a második is, amely ráadásul idei.

Kérgesszívűek, National Geographic

Augusztus 2.

A NatGeo első szkriptelt sorozata a 17. századi francia és angol telepesek világában játszódik Amerikában, Annie Proulx Barkskins című regénye alapján. A nyolcrészes történelmi drámasorozat főbb szerepeiben Aneurin Barnard (Dunkirk), David Thewlis (Fargo) és Christian Cooke látható.

Gyilkos eső 3., Netflix

Augusztus 6.

A posztapokaliptikus dán sorozat harmadik és utolsó évadában kiderül, meg tudja-e menteni Rasmus és Simone az emberek maradékát, akiket még nem irtott ki a Skandinávia nagy részét kipusztító vírus.

Vagy így, vagy úgy, HBO-GO

Augusztus 8.

Az HBO saját gyártású spanyol vígjátéka két külvárosi lány kalandjairól szól, akik a legmenőbb madridi negyedbe költözve kapnak kultúrsokkot.

Ted Lasso, Apple TV+

Augusztus 14.

Az Apple TV+ egyetlen komolyabb augusztusi premierje egy sport tárgyú vígjáték, melyben egy egyetemi amerikaifoci-edző (Jason Sudeikis) annak ellenére elvállalja egy angol focicsapat edzőségét, hogy fogalma sincs a futball európai változatáról.

Méltóság, HBO-GO

Augusztus 14.

Ez a chilei sorozat megtörtént eseményen alapul, és arról szól, hogy a Pinochet-rezsim idején büntetlenül működő, hajmeresztő bűncselekményeket is elkövető, szökött nácik alapította szekta vezetőit hogyan próbálták bíróság elé állítani a nekik falazó diktatúra bukása után.

Aljas John 2., Netflix

Augusztus 14.

A megtörtént bűnügyeket feldolgozó antológia-sorozat olyan eseteket választ, melyek tragédiává fajuló párkapcsolati ügyekre épülnek. Ebben az évadban a nyolcvanas évekbeli Betty Broderick-esetet vitték képernyőre, olyan szereplőkkel, mint Christian Slater, Amanda Peet és Rachel Keller.

3%, Netflix

Augusztus 14.

A Netflixen két posztapokaliptikus sorozat is befejeződik augusztusban: a brazil 3% négy évadot ért meg, és egy két részre szakadt világot mutat be, ahol az emberiség három százaléka juthat csak be a kiválasztott kevesek közé. Az utolsó évadban elkerülhetetlennek tűnik a háború.

Tinédzser fejvadászok, Netflix

Augusztus 14.

Ez a bűnügyi komédia azért kaphat majd kiemelt figyelmet, mert Jenji Kohan (Orange Is the New Black, GLOW) a vezető írója. A sztori szerint egy kétpetéjű ikerpár, Blair és Sterling összefog egy veterán fejvadásszal, hogy bűnözőkre vadásszanak.

Az évszázad rablása, Netflix

Augusztus 14.

Ez a sorozat is egy megtörtént eseten alapszik: 1994-ben egy kolumbiai bankból 30 millió dollár értékű pénzt vittek el az évszázad bankrablásának is elkeresztelt bűntény során. Nem összekeverendő az azonos című, szintén idei argentin filmmel, amely egy szintén megtörtént bankrablást dolgozott fel (csak éppen 2006-ból). Az előzetes mindenesetre erősen emlékeztet a spanyol La Casa de Papelre.

Légió 3., HBO-GO

Augusztus 15.

Noah Hawley Marvel-képregényen alapuló sorozatát még az azóta megszűnt FOX kezdte vetíteni Magyarországon, de már az HBO-GO-n fejeződik be. Igaz, ezt a záró évadot már tavaly nyáron leadták Amerikában, tehát vélhetően látták a fanatikusok, de akinek rendes magyar szöveg kell, azok is végre megkapják a magukét.

Lovecraft Country, HBO-GO

Augusztus 17.

A legjobban várt augusztusi HBO-premier ez a horror-fantasy elemeket is felvonultató thrillersorozat lesz, mely a mai trendeknek megfelelően a rasszizmusnak is fontos szerepet szán a sztoriban: Atticus Freeman, a fekete világháborús veterán az apját keresi a fajgyűlölettől még erősen átitatott Délen az ötvenes években, és H.P. Lovecraft világát idéző szörnyekkel is találkozik. Misha Green tízrészes sorozatában executive producerként Jordan Peele és J.J. Abrams is részt vett.

Biohackers, Netflix

Augusztus 20.

A Netflix újabb saját gyártású német sorozatában az egyetemista Mia (Luna Wedler) rájön, hogy az egyetemi laborban előrehaladott állapotú génmódosítás folyik. A thrillersorozat alkotója az eddig főleg romantikus komédiákat rendező Christian Ditter.

Lucifer 5., Netflix

Augusztus 21.

A hányatott sorsú sorozat a FOX-on indult, ahol három évadot ért meg, ám tavaly a Netflix átvette és további évadokat is kapott, ráadásul az eredetileg utolsónak szánt ötödiket végül kettészedték, vagyis jövőre zárul le a sorozat. Ted Kapinos misztikus sorozatában a pokolból a Földre szállt Lucifer (Tom Ellis) kalandjait követhetjük Los Angelesben.

Árnyékvonalak, Epic Drama

Augusztus 27.

A finn kémsorozat (finn címe Nyrkki) az ötvenes években játszódik, amikor a semleges Finnország fővárosa, Helsinki a nemzetközi hírszerzési játszmák egyik fontos színtere volt, és egy titkos csoport az ország függetlenségét veszélybe érezve aktivizálja magát.

Kiemelt kép: az HBO Lovecraft Country című sorozatából