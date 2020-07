Büfékocsiból árul tésztát az utolsó olasz király unokája

Egy nap Los Angelesben sétálva nem talált nyitva tartó tésztás helyet, úgyhogy csinált egy sajátot. És néha a kassza mögé is beállt, most pedig politikai szerepre vágyik.

Az elmúlt években behálózták a világot a food truckok, így szinte képtelenség, hogy a világ bármelyik nagyvárosában néhány percen belül ne férhetnénk hozzá a jól megérdemelt, kisteherautókban hegesztett hamburgerhez, sültkrumplihoz, pizzához, kávéhoz, vagy épp a helyi specialitásokhoz.

Az Egyesült Államokban már a XIX. század dereka óta létező mozgóbüfék valódi sikere csak száz évvel később, a felhőkarcoló-építési láz óriási fellendülésével indult meg, a különböző korú és méretű teherautókból és kisbuszokból átalakított büfékocsik azonban máig sem tudták lefedni a teljes piacot.

Erre a következtetésre jutott a négy évvel ezelőtt Los Angeles belvárosában farkaséhesen kószáló Emanuele Filiberto is, aki az éjszaka közepén kizárólag tésztára vágyott, a főként hamburgert, tacót, valamint szusit árusító helyek közt azonban nem talált egyetlen, számára épp megfelelő helyet sem.

“A tésztához legközelebbi dolog a mac and cheese volt, de nem kérhetsz meg egy olaszt arra, hogy mac and cheese-t egyen

– mesélte az Atlas Obscurának.

A csalódottság nem múlt el benne másnapra, így hat hónappal később már saját kocsival gurult az utcákon, friss tésztát ajánlva a nap bármelyik órájában enni vágyóknak.

Filiberto semmit sem bízott a véletlenre, hiszen a kékre festett, oldalán a Velence hercege (Prince of Venice) feliratot viselő autóban a világon elsőként zsúfolt be egy ipari tésztakészítő gépet, mert a minőség terén egyáltalán nem szeretett volna kompromisszumot kötni.

Jól döntött, hiszen az ételkritikusok a megnyitás után kis híján megőrültek érte, sőt, a frissen készült tészta mindössze egyperces főzési idejének köszönhetően a vendégek is pillanatok alatt hozzájutnak az ételükhöz.

Az igényesség és a név egy apró részlet elárulása után máris értelmet nyer: Emanuele Filiberto di Savoia ugyanis nem csak egy egyszerű, olasz felmenőkkel rendelkező amerikai, vagy Rómából a munkája miatt a tengerentúlra költözött ínyenc, hanem

a királyság 1946. júniusi megszűnéséig a trónon ülő, rövid királysága miatt májusi királyként is emlegetett II. Umbertó unokája.

A Savoyai-ház tagjaként, III.Viktor Emánuel és Ilona montenegrói királyi hercegnő harmadik gyermekeként született II. Umbertó lemondatása után svájci száműzetésbe vonult családban végül egyetlen fiú született, aki aztán Filibertóra örökítette tovább az ezeréves Savoyai-ház vezetői posztját, illetve a trónörökösi címet.

Így bátran mondhatjuk, hogy

2020-ben egy amerikai büfékocsi tulajdonosa az olaszok a királyságot visszaállító esetleges döntése esetén pillanatok alatt a trónon találná magát.

Ráadásul a múlt hónapban mindenkit meglepve bejelentette, hogy hazatérne Olaszországba és politikai tisztséget is vállalna.

A sokszor a pénztárgép mögé álló Filiberto örül is annak, hogy Amerikában nem ismerik fel, hiszen a család öt és fél évtizedes száműzetése után, 2002-ben újra beléphetett Olaszország területre, az akkor harmincas évei elején járó trónörökös azonnal a figyelem középpontjába csöppent: először a nálunk is futott, hírességeket táncparkettre állító Szombat esti láz olasz verziójában győzött, majd zsűrizett a Miss Olaszország-szépségversenyen, sőt, egy olívareklámban is feltűnt, ahol arról győzködte a nézőket, hogy a terméktől majd

úgy érzik majd magukat, mint egy király.