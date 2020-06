Minden idők legszigorúbb csendrendelete jön a bulinegyedben

Az eddigi legszigorúbb csendrendeletet fogadta el csütörtökön a hetedik kerület közgyűlése a bulinegyedben, írja a Portfolio. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a meghatározott területen kívül eső hetedik kerületi üzletek és vendéglátóhelyek nem lehetnek nyitva éjfél és reggel 6 óra között, de ehhez is engedély szükséges.

A hetedik kerületi képviselő-testület november 25-én egy rendkívüli ülésen döntött a bulinegyed sorsáról is döntött. Ekkor még úgy határoztak, nem lesz januárban éjféli zár, de egy objektív kritériumrendszert dolgoznak ki, amely a jövőben szabályozhatja, ki meddig tarthat nyitva. Az akkor megszavazott tervezetben az állt, hogy a következő hónapokban egy szakmai bizottságot állít fel az önkormányzati képviselők (hárman Belső-Erzsébetvárosból), a rendőrség, a biztonsági szolgálatok, a civil szervezetek, illetve a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek bevonásával.

Az elmúlt hónapokban a kerületi munkacsoport olyan kritériumrendszeren dolgozott, melyet betartó vendéglátóhelyek lehetnek csak nyitva éjfél után is. A javaslatok között szerepelt, hogy ezek a helyek este 10 és reggel 8 óra között nem végezhetnek áruszállítást, éjfél után mindenki számára szabadon használhatóvá kell tenniük a mellékhelyiségeket, közterületi alkoholfogyasztás vissza kell szorítaniuk és a zajterhelés visszaszorítása egy zajmérő eszközt is fel kell szereltetniük.

A csütörtökön elfogadott rendelet egyik pontja még a fent felsoroltaknál is szigorúbb. Az önkormányzat területén található üzletek – az 5. pontban meghatározott esetek és a szállodákban működő üzletek kivételével 24 és reggel 6 óra között nem tarthatnak nyitva. Kivételt képez, hogyha nincs vendéglátói tevékenység, akkor a boltok csak úgy lehetnek éjfél után is nyitva, ha este 22 és reggel 6 óra között nem árusítanak alkoholt, valamint a vendéglátóhelyeknél a Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út – Károly körút által határolt területen belüli (ideértve az Erzsébet körút mindkét oldalán lévő épülettömböket) üzletek (vagyis jelen esetben kocsmák, bárok, szórakozóhelyek) csak akkor lehetnek nyitva ha arra külön engedélyt kérnek az önkormányzattól. Most, hogy a járvány miatt egyébként is jelentősen visszaesett a bulinegyed forgalma, ez a döntés, ha így marad és következetesen alkalmazzák, megpecsételheti a kerület több szórakozóhelye, kocsmája sorsát is.

