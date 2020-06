Megváltoztatta a nevét egy népszerű countryzenekar, mert az a rabszolgatartásra utalt

A nashville-i Lady Antebellum az egyik legnépszerűbb countryzenekar az elmúlt évtizedben: három albuma is vezette a lemezeladási listát, öt Grammy-díjat nyert, most viszont mégis bejelentették, hogy ezentúl Lady A néven működnek tovább. Az antebellum ugyanis egy építészeti stílus neve, mely a 19. század közepén volt népszerű az amerikai déli államokban: a polgárháború előtti évtizedekben emelt neoklasszikus, ültetvényes családi házakat és kúriákat nevezték így. Ennek nyomán pedig Antebellum Southnak is nevezték a rabszolgatartó déli időszakot, vagy éppen antebellum korszaknak. Egészen mostanáig ez nem jelentett akkora problémát a Lady Antebellumnak, most viszont a George Floyd-ügy fényében úgy döntöttek, változtatnak, és ezt egy hosszú közleményben jelentették be.

A zenekar tagjai azt írták, ők az építészeti stílusról nevezték el a zenekart, miután egy antebellum stílusú ház előtt készült róluk egy fotó:

De sajnálatosnak és szégyenteljesnek érezzük, hogy nem vettük figyelembe azokat az asszociációkat, amelyek ezt a szót súlyosbítják, utalva a polgárháború előtti történelem időszakára, amely magában foglalja a rabszolgaságot is. Nagyon sajnáljuk, hogy ez fájdalmat okozott

– írják többek között. Az egész közlemény itt olvasható:

Kiemelt kép: Brett Carlsen/Getty Images for St. Jude Children’s Research Hospital/AFP