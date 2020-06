Meghalt Steve Priest, a Sweet basszusgitárosa

A glamrock sztárzenekarának tagja és egy időben énekese 72 éves volt.

Steve Priest egyike volt az 1968-ban alakult The Sweet alapítóinak: a basszusgitáros a zenekar 1982-es feloszlásáig tagja volt az együttesnek, amely a hetvenes évek elején az egyik legnépszerűbb brit zenekarrá vált, miután a Chinn–Chapman szerzőpáros ontani kezdte számukra a slágereket. A Sweet a glam rock vezető zenekara lett, slágereik – Ballroom Blitz, Blockbuster, Hell Raiser, Wig-Wam Bam, Teenage Rampage stb. – mind megjárták a listák élcsoportját, de az együttes tagjai később megmutatták, hogy ők maguk is képesek slágert írni (Fox On the Run). Az egyébként is feltűnő, csiricsáré, nem egyszer provokatív ruhákba bújó és női sminket is használó zenekarban Priest volt az, aki ezt a végletekig fokozta, ő hordott először forrónadrágot férfi létére a Top of the Pops műsorban, de ugyanő állt ki Wehrmacht-egyenruhában és Hitler-bajuszban is egy tévéfelvételre.

Az énekes, Brian Connolly távozása után 1979-ben a leszálló ágra került zenekar énekese Priest lett, de a Sweet nem tudott már újítani, és feloszlott, ő pedig feleségéhez költözött New Yorkba, majd pár évvel később Los Angelesbe. Priest kimaradt a Sweet újra összeállásából, és saját projekteket indított, majd végül 2008-ban ő is indított egy új Sweet nevű zenekart (noha a gitáros Andy Scottnak is volt már egy), és ezzel koncertezett főként Észak-Amerikában. Steve Priest halálát a Sweet jelentette be, de nem mondták meg, mi okozta a halált, írja a BBC. Ez azt is jelenti egyben, hogy Brian Connolly (1997), a dobos Mick Tucker (2002) és most Priest halálával Scott maradt a Sweet nagy felállásának egyetlen túlélője.

Kiemelt kép: The Sweet, balról jobbra Andy Scott, Brian Connolly, Mick Tucker és Steve Priest 1973-ban. (Photo by Fox Photos/Getty Images)