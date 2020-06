Minden, amit tudni akarsz a világ legizgalmasabb, senki máshoz nem hasonlítható popsztárjáról (x)

Billie Eilish rajongói kézikönyv

A 19 éves BILLIE EILISH egyszerűen szólva a jelen hangja. Dalai pont úgy szólnak, mintha magát a huszonegyedik század második évtizedét hallanánk tévedéseivel, kudarcaival és félelmeivel együtt.

Billie egy lázadó antihős, ugyanakkor remek példakép. Nem drogozik, nem iszik, nem akar minden áron szexinek látszani, és a családszeretetét is nyíltan kimutatja. Törődik a rajongóival, mégis tudatosan megrémíti őket. Azzal hódította meg a zeneipart, hogy olyasmiket csinál, amiket nem szokás, de amik később mégis megszokottá válnak. Világsikeréért azonban még egy dolog felel: Billie egyszerűen csak Billie. Mindig pontosan azt és úgy tesz, amit és ahogy tenni akar. Te pedig nem tudod a szemed levenni róla.

Még a rock óriásai is elismerik őt, és modern punknak nevezik. Dave Grohl, a Nirvana egykori dobosa, ma a Foo Fighters híres frontembere ezt nyilatkozta róla: „A lányaim most ugyanolyan forradalmat élnek át, mint amin én is keresztülmentem tizenévesen. Billie zenéjén keresztül találnak rá önmagukra.” Thom Yorke a Radioheadből egyetért vele. „Te vagy az egyetlen, aki manapság valami… érdekeset csinál” – mondta Billie-nek.

Ő a legfiatalabb előadó, akit valaha felkértek egy új James Bond-film (No Time To Die) főcímdalának előadására, és történelmet írt akkor is, amikor a legfiatalabbként megkapta a négy legfontosabb Grammy-díjat.

„Billie kifejez valamit a mindenütt érzékelhető elszigeteltségből, a nehézségek és a globális problémák miatt érzett szorongásból és abból, ahogy ezek a világlátásunkat befolyásolják. A szövegei telibe találnak, ötletesek és gondolatgazdagok, ugyanakkor mégiscsak egy tinédzserről van szó, aki nem próbál másnak látszani.”

Zane Lowe

televíziós műsorvezető, zenei producer

Ez a képekkel és interjúrészletekkel, önvallomásokkal teli könyv az első dalok születési helyétől – otthoni szobájától – turnébuszokon, színpadokon és stúdiókon át követi Billie útját a világ popzenei élvonalába.