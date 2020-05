Házimozi: Isten egy nem túl jófej, brüsszeli illetőségű öregúr

A Házimozin ma egy kissé zsibbasztó humorú, de nagyon szórakoztató és emberi filmet ajánlunk: Legújabb testamentum.

Tudták, hogy Isten nem a mennyekben, hanem Brüsszelben él, azon belül is egy kissé ízléstelen, unalmas lakásban? Legalábbis ebből indul ki a Legújabb testamentum című belga film, mely arra is kínál néhány választ, hogy vajon miért landol a lekváros kenyér mindig a lekváros felével lefelé, vagy miért mindig a mi sorunk a leghosszabb a boltban. Isten napi szinten talál ki valami új apróságot, amivel megkeserítheti az emberek életét, és családjával sem épp kedves. Van neki ilyen ugyanis: felesége, fia, lánya, és filmünk kezdetén, miután fia egyszer már tett egy próbált az emberek megmentésével, tízéves kislánya úgy dönt, hogy megpróbálja még egyszer megjavítani a világot: feltöri apja számítógépét, az embereknek sms-ben kiküldi haláluk időpontját, majd megszökik, és elindul apostolokat keresni. A világban meg közben a rejtélyes sms-ek miatt kitör a káosz.

Ez az alapötlet már sejteti, hogy nagyjából mire számíthatunk Jaco Van Dormael Catherine Deneuve-öt is felvonultató filmjétől: pihent agyú ötletekre és zsibbasztó poénokra, bármilyen bibliai utalás bűnösen élvezetes meglovagolására, de arra tucatszám. Isten ugyanis nem igazán mozog komfortosan a saját maga által teremtett világban, és sajnos nem igazán hiszik el neki, hogy az, akinek mondja magát, amin, lássuk be, nem igazán lehet meglepődni. Kislánya, bár küldetéstudatból nincs hiány, a döntéseiben nem túl sikeres, de a legsiralmasabb bizonyítványt mégis az emberiség mutatja be, arra ugyanis, hogy megtudják haláluk időpontját, meglehetősen egyedien reagálnak. Mindez egyszerre tud finoman filozofikus és nagyon-nagyon szórakoztató lenni, és furcsamód, még valamiféle lelke is van.

A Legújabb testamentum a nemrég indult művészfilmes streaming/videotéka szolgáltató, a Cinego műsorában érhető el.