Van egy jó hírünk a Tiger King rajongóinak: jön egy új epizód

A Netflix csütörtökön olyan bejelentést tett, mely alighanem több millió rajongónak okozott örömet: a Tiger King, a streaming-szolgáltató aktuális közönségkedvence, a Joe Exotic néven ismert tigristenyészőt és néhány hasonló nagymacska-mániás amerikait bemutató dokusorozat hamarosan kap egy új epizódot. Egészen pontosan egy after-show jellegű plusz tartalomról van szó, melyet Joe McHale vezet majd, és amely vasárnap érkezik a Netflixre. Az epizód annak nézett utána, hogy a dokuban felvonult szereplőknek hol tart most az élete.

The Tiger King and I — a Tiger King after show hosted by Joel McHale and featuring brand new interviews with John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman, and Jeff and Lauren Lowe — will premiere April 12 pic.twitter.com/8fbbNdaiDA

— Netflix (@netflix) April 9, 2020