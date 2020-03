A koronavírus miatt betiltották, a Facebookon tartotta meg koncertjét Falusi Mariann

A koronavírus megfékezésére Romániában bevezették azt a szabályt, hogy ezer főnél nagyobb tömegrendezvényt sem nyílt, sem zárt térben nem lehet tartani. Így Falusi Mariann csíkszeredai koncertje is elmarad volna, ám az énekesnő úgy döntött, e helyett inkább, ha zárt ajtók mögött is, de mégis megtartják a koncertet, amit aztán élő közvetítéssel az interneten tettek elérhetővé a közönségnek. A felvétel ugyan 90 fokkal elfordítva, de most is nézhető.

via Magyar Hang, kiemelt kép: Nyikos Péter / MTI