Újabb színésznő vallott arról, hogyan erőszakoskodott vele Weinstein

Lauren Young azt állítja, a producer bezárta a fürdőszobába és maszturbált előtte.

Eddig hárman vallottak Harvey Weinstein ellen a New York-ban zajló tárgyaláson, a múlt héten például az egy egykori pincérnő, Tarale Wulff állította azt, hogy Weinstein nemcsak zaklatta, de meg is erőszakolta. Szerdán a negyedik vádló is vallomást tett, Lauren Young színésznő egy Beverly Hills-i hotel lakosztály fürőszobájába csalta be őt, ahol foglyul ejtette, markolászta a mellét, és arra kényszerítette, hogy végignézze, ahogy maszturbál.

»Ne, ne, ne!« kérleltem, mire ő csak folytatta a normális beszélgetést, és azt mondta »Minden színésznő megteszi ezt«

– mondta Young, aki eredetileg azért érkezett a hotelbe, hogy a bárban találkozzon a producerrel, és előadhassa neki egy filmtervét. Így is indult a dolog, ám Weinstein unottnak tűnt, a telefonját nézegette, és egy idő után azt ajánlotta neki és a jelenlévő mexikói modellnek, Clauda Salinasnak, hogy menjenek föl a szobájába, mert ma várhatóan díjat fog kapni egy Quentin Tarantino-filmért. Young állítása szerint, a lakosztályba érve bevezették őt a fürdőszobába, ahol legnagyobb megdöbbenésére Salinas bezárta mögötte az ajtót. Aztán Weinstein ledobta a ruháit.

Életemben nem láttam senkit ilyen gyorsan levetkőzni

– mondta a bíróságnak a könnyeivel küszködő Young, aki szerint Salinas és Weinstein összedolgoztak, és attól félt, hogy bántani fogják. Elfordította a fejét, mire Weinstein a csaphoz szorította, lehúzta a cipzárt a ruháján és fodosni kezdte a mellét, miközben a másik kezével maszturbált.

Young csütörtökön folytatja vallomását a New York-i bíróság előtt. A producer jogi csapatának stratégiája arra épül, hogy meggyőzzék az esküdtszéket, a most vádaskodó nők minden esetben beleegyeztek a szexbe. Ha ez nem sikerül, Weinstein súlyos börtönbüntetés elé nézhet, erről ebben a cikkben írtunk részletesebben:

