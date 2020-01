Nem folytatódik a Korhatáros szerelem

Négy magyar, az elmúlt egy-másfél évben a képernyőre került sorozat sem kap folytatást, írja a SorozatWiki. A lap információi szerint a TV2 Csoport 2017. végén indult saját gyártású heti sorozata, a Korhatáros szerelem 3. évadát elkaszálta a csatorna. Az első, 13 részes széria szombat esténként került képernyőre és viszonylag jó nézettséggel men, de az új időpontra, péntek késő estére áttett 2. évad nézettsége eléggé bezuhant.

Nem kap folytatást az RTL Klub krimisorozata, az Alvilág sem, mely gyenge számokkal indult és a széria 8 részes első évada alatt tovább csökkent a nézettsége. 2018 októberében mutatkozott be a TV2 Csoport új saját gyártású vígjátéksorozata, a Bogaras szülők, mely, bár jól nyitott, de gyorsan bezuhant a nézettsége, így annak sem készül második évada.

A TV2 egy véget nem érő 9 és 1/2 randit rakott össze A TV2 óriási harcott vívott az RTL Klubbal a szombat estéért, már csak az a kérdés, hogy mindez megérte-e egy romantikus sorozatért, a Korhatáros szerelemért.

Tavaly nagy vállalkozásba fogott a Sony Pictures Television Networks is a magyar sorozatgyártás kapcsán. 2018-ban indult 200 első randi című napi sorozatuk a VIASAT3-on, majd szintén ugyanitt debütált 2019-ben az Ízíg-vérig című heti sorozat is. A gasztro témájú széria azonban gyenge nézettséggel indított, és ugyan az évad közben egyre jobb számokat hozott, összességében nem sokkal haladta meg a VIASAT3 esti csatornaátlagát, így abból sem rendelték be a folytatást.

A lap megkeresésére az RTL Magyarország megerősítette, hogy valóban elkaszálták az Alvilágot. A TV2 Csoport nem kívánt reagálni a két sorozatuk folytatása kapcsán, a Sony-tól pedig a következő válasz érkezett: