Elveszített egy csillagot a világ egyik leghíresebb francia étterme

Az MTI írta meg, hogy a három helyett már csak kétcsillagos a 2018 januárjában meghalt Paul Bocuse legendás étterme.

A Lyon közelében működő L’Auberge du Pont de Collonges 55 éve háromcsillagos, amiből most elvesztett egyet.

A nemzetközi szakácsolimpiát, a Bocuse d’Ort is szervező cég, a GL Events jelentette be péntek hajnalban a gasztrovilágban kifejezetten fontos és megdöbbentő hírt, és támogatásáról biztosította az éttermet. A változást a Michelin is megerősítette, hogy a január 27-én megjelenő kalauzukban már csak kettő szerepel a maximális három csillag helyett.

Fairnek kell lenni a vendégekkel szemben, végtére is a kalauz azoknak szól, akik étterembe járnak

– áll a közleményükben. A visszajáró és hozzáértő vendégek állítólag már régóta arról beszélgettek, hogy a színvonal nem a régi.

Paul Bocuse-t egyébként a Gault&Millau étteremkalauz nem véletlenül nevezte az évszázad meszterszakácsának. A fine dining egyik legfontosabb alakjától a mai napig érdemes tanulni.

Kiemelt kép: JEFF PACHOUD / AFP