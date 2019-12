Így hatott Freddie Mercury Rami Malek szerepére az új Bond-filmben

Áprilisban mutatják be a No Time to Die című 25. James Bond-filmet. Daniel Craig utolsó Bond-filmjében Rami Malek alakítja majd a főgonosz Safint. A színész az Empire Magazine-nak adott interjújában arról mesélt, hogyan hatott Freddie Mercury szerepe a Bohém rapszódiában James Bondbeli alakítására.

Ha odaállnék és simán lemásolnék valakit, akkor milyen öröme és szórakozáse lenne abból bárkinek? Azt hiszem, ezt a leckét Mr. Mercurytól tanultam. Ha nem eredeti, akkor miért zavar? Néhány dolgot zsebre tettem a kedvenceimből. De minden nap megpróbáltam valami olyannal feltölteni ezt a karaktert, amiről azt gondoltam, hogy értelmet ad neki, de ugyanakkor sokkoló és nyugtalanító is

– mondta.

Kiemelt kép: RACHEL MURRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP