Jövőre is lesz jegyáremelés a Szigeten, időpontot cserélhet a VOLT és a Balaton Sound

Fülöp Zoltánnal, a Sziget Zrt. egyik fesztiváligazgatójával jelent meg interjú a Piac&Profit legújabb számában. Fülöp a lapnak elmondta, 2020-ban „minimális”, öt–tíz százalékos jegyáremelést terveznek a Szigeten, „de lesznek speciális kedvezménycsomagjaink, például a diákoknak járó kedvezményes bérletek a VOLT-on és a Balaton Soundon.”

Fülöp Zoltán beszélt arról is, hogy a Sziget Zrt. esetleges tőzsdére vitele a többségi tulajdonos amerikai befektetőcsoport döntése lehet majd a jövőben, de jelenleg nincs napirenden ez a kérdés.

Kiss László, a III. kerület új polgármestere kapcsán a fesztiváligazgató azt mondta, hogy

nekünk a korábbi kerületi vezetéssel is nagyon jó kapcsolatunk volt. Tarlós István kerületi polgármestersége idejében persze voltak emlékezetes csörték, elsősorban a zajkibocsátás körül, de Bús Balázzsal kifejezetten harmonikus volt a viszonyunk, tudtuk kezelni a problémákat, a rendezvény által érintett hatósági, engedélyezési ügyekben is dűlőre tudtunk jutni. Mi igazából azt reméljük, hogy ebben nem lesz változás, megmarad a jó szakmai kapcsolat a kerület új irányítása mellett is.

Beszélt arról az elképzelésről is, hogy korábbra, június végére hoznák a Balaton Soundot, hogy minél kevésbé nyúljon bele az idegenforgalmi szezonba.

Úgy tűnik, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani azzal, hogy a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound időpontot cserélnek”

– tette hozzá.

A B my Lake fesztivál esetében is változás jöhet: 2021-től megpróbálnak a lakóövezetektől távolabb helyet találni. Ennek megfelelően a zamárdi önkormányzati testülettel erről a rendezvényről az új szerződés előkészítése során már nem is tárgyalnak – mondta a fesztiváligazgató.

Kiemelt kép: Mohos Márton/24.hu