Lesz új Séfek séfe, már lehet jelentkezni

A TV2 gasztroversenye új évadot kap.

A TV2 2017-ben indult gasztroversenye, a Séfek séfe, ha nem is tudott akkorát dobni, mint a konkurencia hasonló tehetségkutatója, azért annyira hozta az elvártakat, hogy műsoron tartsák, még ha furcsamód ki is hagytak két évet: a második évad csak idén került adásba. Ám az idei évad, úgy tűnik, beváltotta a hozzá fűzött reményeket – néha még az RTL-t is sikerült megvernie -, mert már nem sokára készül a folytatás: a harmadik évadra már keresi a csatorna az új versenyzőket. Ha valaki érzi magában a hívást, ezen a linken jelentkezhet.

A dolog pikantériája, hogy éppen most zajlik a konkurens A Konyhafőnök jelentkezési időszaka is.

