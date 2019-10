Újragondolnák a ’90-es évek legendás vígjátékát, de már az ötlet is felfoghatatlanul rossz

Miért kell ez?

A ’90-es évek bizonyos értelemben sosem ért véget, már akkor is nosztalgiával beszéltünk róla, amikor még tartott, napjainkban pedig még erősebb a visszatekintés romantikája. Csak éppen nem mindig sikerül a legjobban a nosztalgia-menet: a CBS csapatában például valaki nagyon nem érti a korszak lényegét. Deadline számol be róla, hogy a csatornánál az 1995-ben bemutatott, azóta is idézgetett tini-romkom klasszikus, a Spinédzserek (Clueless) rebootját tervezgetik, de olyan formában, ami teljes fogalmatlanságról árulkodik.

A Spinédzserek, hogyha valaki nem emlékezne, a világ legkönnyedebb, legegyszerűbb, legbutuskább tinivígjátékainak egyike, az alaptörténet Jane Austen Emmájából indul ki, és a divatmániás és párok összehozását mindennél jobban élvező gondtalan tinilány, Cher (Alicia Silverstone) körül forog. Na mármost, a CBS rebootja nem Cherről szólna, nem lenne vígjáték, és a jelenlegi tervek alapján minden lenne, csak könnyed nem. A CBS TV Studios ugyanis rejtélyes tinidrámát csinálna a sztoriból, éspedig Cher legjobb barátnője, a Stacey Dash által játszott Dionne karaktere köré építve mindezt, aki Cher eltűnése miatt nyomozásba kezdene, miközben, szegénynek, meg kellene küzdenie a hirtelen rászakadt „legnépszerűbb lány a gimiben” státusszal. Emésszük ezt egy kicsit, majd próbáljuk befogadni a CBS hangulatleírását a rebootról:

A Bajos csajok (Mean Girls) találkozik a Riverdale-lel és egy Lizzo videoklippel – mindez egy gimiben. Babarózsaszín és biszexuális-kék (???) színvilág, pici napszermüvegek, zabtejes latték és Aderall-fűtötte hangulat

– jelentsen ez bármit. És még valami: a reboot nem a ’90-es években játszódna, hanem 2020-ban. Hogy innentől kezdve mi tenné Spinédzserekké a tervezett sorozatot, azt nehéz kitalálni. A stúdió egyszer, még 1996-ban már megpróbált sorozatot csinálni a történetből, akkor három évadot élt meg, Silverstone már abban sem szerepelt, Dash viszont igen. A stúdió ugyanakkor azóta is szerzett némi tapasztalatot a tartalomgyártás terén, a CW csatorna egyik fő beszállítója, és saját streaming-felületét, a CBS All Accesst is folyamatosan fejlesztik, és a Netflixen is három nagy sikerű sorozatuk fut, a nemrég második évaddal érkezett Insatiable, a Dead to Me és a nemrég bemutatott, brutálisan erős Unbelievable.

Megerőszakoltak? Nem baj, még a rendszer is beléd rúg néhányszor Megrágja és kiköpi a nemi erőszakon átesetteket a rendszer. Erről is mesél a Netflix új sorozata, ami helyből ugrott a legjobb idei sorozatok közé. Unbelievable kritika.

Tehát a gyártó alapján a reboot akár még jó is lehetne – de abban azért van valami, amit a felháborodott rajongók a Twitteren állítanak, jelesül, hogy ez így minden, de nem Spinédzserek. Ami nem is baj, mert a keményvonalas rajongók szerint azt a filmet eleve békén kellene hagynia mindenkinek, az ugyanis egyszeri, megismételhetetlen és érinthetetlen. A Twittert ellepték a Clueless-mémekkel teli tiltakozó tweetek, ami persze aligha fog hatni a CBS Studiosra vagy a megrendelőre, de azért kinyilvánítja a népakaratot.

Please let my feelings about the #Clueless reboot be known pic.twitter.com/B2mqsDa87N — Shyla Watson (@shylawhittney) October 19, 2019

Me on the clueless reboot pic.twitter.com/5jq92brLg3 — Lola Whiskey Mouth ⚰️ (@LolaMurder) October 17, 2019

Kiemelt kép: Paramount Pictures