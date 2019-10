Még jó, hogy az RTL Klub olyan haverokat rakott össze, mint Istenes Bence és Fluor Tomi

A Nyerő páros kicsit olyan az RTL Klubnak, mint a TV2-nek a Sztárban sztár. A castingon múlik a legtöbb, de ha a készítők beletrafálnak, biztos a siker. Abból nehéz rosszul kijönni, hogy ismert, kis szerencsével szellemes emberek röhögnek egymáson és magukon. Ha maradunk a kezdeti hasonlatnál, a Sztárban sztár sokkal korábban indult, és annyian megfordultak ott, hogy kifogyott a legnagyobb nevekből a formátum (most a Sztárban sztár leszek megy). A Nyerő párosnak annyival biztosan egyszerűbb dolga van, hogy itt énekelni nem kell – csak, ha egy feladat megköveteli –, nagyobb kalapból lehet kihúzni a neveket. A harmadik évadnál tartunk, és abszolút benne van, hogy ugyanolyan szórakoztató lesz ez a széria, mint az előzőek. Vasvári Vivienék nélkül is. Az a fajta reality ez, ami azoknál szintén működhet, akiknek büdös a trash. Sebestyén Balázs humora változatlan, és úgy is válogatták össze az idei párosokat a szerkesztők, hogy legyen elég haver, legyenek csodabogarak, és meglegyen a konfliktus is.

A játékban nyolc pár vesz részt, és különböző feladatokban teszik próbára a kapcsolatukat, miközben a többieket is igyekeznek legyőzni. A megmérettetések alatt a játékosok pénzt gyűjtenek, és a cél, hogy minél tovább bent maradjanak a szerelmükkel. Érdemes jóban lenni a többiekkel, taktikázni, és az sem árt, ha valaki jól teljesít a napi kihívásokon. A műsorvezető Sebestyén Balázs mellett ott van Kabát Péter, az Újpest volt focistája is, akire gyakorlatilag az RTL Klub talált rá, az ő műsoraikból derült ki, hogy milyen szórakoztató pasi. Volt már a dzsungelben, főzött, és szerepelt a Nyerő párosban. Kabát fogja az elkövetkezendő hetekben igazgatni az alábbi párosokat:

Sárközi Ákos és Sárközi Évi

és Istenes Bence és Csobot Adél

és Kocsis Dénes és Mészáros Petra

és Fehér Balázs és Monda Eszter

Fluor Tomi és Sarkadi-Szabó Mesi

és Kéri Krisztián és Lóránth Eni

és Fésűs Nelly és Vajtó Lajos

és Sáfrány Emese és Hornyák Ádám

A műsor hétfő este indult, és egy rész alapján kár lenne ítéletet mondani az évadról, de legalább megint sikerült olyan szereplőket találni, akik vagy azért érdekesek, mert nem szoktak annyit a bulvárban szerepelni vagy nincsenek annyira szem előtt vagy annyira szem előtt vannak, mint amennyire Istenes Bence és Csobot Adél.

És ami még kiderült a nyitóepizódból:

A Michelin-csillagos Sárközi Ákos jó hamar elvette a festő szerelmét, és szeretnek összeöltözni

Fehér Balázsék nem hisznek a klasszikus nemi szerepekben, a Carboonfools ban befutott, de a zenéléstől visszavonult énekes barátnője, Monda Eszter jövőkutató, és jelenleg az ő fizetéséből élnek, amíg Fehér Balázs rá nem talál az útjára

ban befutott, de a zenéléstől visszavonult énekes barátnője, Monda Eszter jövőkutató, és jelenleg az ő fizetéséből élnek, amíg Fehér Balázs rá nem talál az útjára Fésűs Nelly férje, Vajtó Lajos fején egyelőre az látszik, hogy nagyon, de nagyon nem akar itt lenni, és a felesége már tart is attól, mikor törik el a mécses

Sáfrány Emese pasija, a fociedző Hornyák Ádám először csak le akarta fektetni a légtornászt, aztán megszerették egymást

Fluor Tomi sapkáinak külön bőrönd jár, és Istenes Bence szerint még az alsógatyához is felvesz egy darabot

Akinek nem lenne ismerős Kéri Krisztián neve: ez a srác modellkedett már a Louis Vuittonnak, és a barátnője, Lóránth Eni szintén modell

A Nyerő páros hétköznaponként megy az RTL Klubon a Drága örökösök után.

Kiemelt kép: RTL Klub