Rácz Jenő a Nyerő Párosban is megmondja a frankót, kérdés, meddig bírják a többiek

Ha van olyan tévéműsor, amit nemcsak azért nézek meg, mert hát mégiscsak érdemes lenne róla írni valamit, hanem mert kifejezetten várom, az a Nyerő Páros. Az RTL Klub celebreality versenye negyedik évadával startolt el hétfő este, ismét nagyon vegyes társasággal.

A versenyző párok:

Dér Heni és Bakos Gergő

és Rácz Jenő és Gyuricza Dóra

és Dallos Bogi és Puskás Peti

és Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsika

és Czutor Zoli és Czutor-Kilián Zsanett

és Szalay Bence és Czanka Mercédesz

és Járai Máté és Járai Kíra

és Dudás Miklós és Szigligeti Ivett

Aki követte az előző évadokat, annak maga a műsor forgatókönyve már ismerős. Az egyes párok a háromnapos fordulókban külön-külön és együtt is megmérettetik magukat, miközben egy fix összegből raknak téteket minden körben. Amelyik két párnak a legkevesebb pénze marad az adott forduló végére, az kerül a veszélyzónába, onnan pedig a többieké a választás joga, kit szeretnének szívesebben látni bent.

A játékhoz egyszerre van szükség jófejségre, ügyességre, taktikára, na meg arra, hogy viszonylag jól ismerjük a szerelmünket, különben a jéghegyet is megmászhatjuk, ez kevés lesz egy ponton túl. Hogy kikben van meg mindez együtt, nehéz megmondani egy adás után, de mindig érdekes előre latolgatni, milyen dinamika alakul ki a párok és persze a tizenhat ember között, ki lesz a mindig jófej, ki a megszállottan versenyző vagy éppen a számkivetett.

Az első blikk alapján elég gyanúsnak tűnik, hogy ha a Dallos Bogi – Puskás Peti páros nem ügyetlenkedi el a feladatokat vagy a tétrakást, hosszan bent maradhat.

Nyitottak, szinte mindenkit ismernek a csapatban és nem tűnnek sem háklisnak, sem másokat fikázónak. Ami szimpatikussá teheti őket pluszban, hogy nem akarnak mindenáron nyerni, Puskás Peti el is mondta a bemutatkozó videóban, számára a legnagyobb cél bebizonyítani, hogy igenis egy magasak Dallos Bogival, barátnője nem magasabb nála méterekkel.

A realityken és tehetségkutatókon nevelkedett nézők kevésbé ismerhetik Járai Máté színészt és feleségét, Járai Kíra szinkronrendezőt. Utóbbi azonnal belopta magát a szívembe, amikor egy jól irányzott pillantással jelezte férjének, hogy rém ciki ötlet magával vinnie a házba a Jászai Mari-díját és azonnal megvétózta azt.

Akik az intrikát és a rivalizálást tekintve érdekesek lehetnek, Rácz Jenőék, vagyis inkább csak ő. A séf már az első adásban villantott egy kicsit kevésbé jó tulajdonságaiból is. Miután a csapat jobban teljesítő felének szét kellett maguk között osztania a szobákat, Rácz tulajdonképpen mindennemű kompromisszum nélkül jelentette be, hogy ő kinézte maguknak a kecó legnagyobb és luxibb lakosztályát. Amúgy meg leginkább is ez járna nekik, hiszen ők gyűjtötték a legtöbb pénzt, érvelt. Döbbent pillantásokból jó párat el lehetett kapni, úgy legyen ötösünk a lottón, hogy a séf körül bonyolódnak majd a legkeményebb konfliktusok. Rácz nem árul zsákbamacskát, már a bemutatkozó videóban elmondta, hogy nem bír veszíteni, amiből sejteni lehet, hogy biztos nem lesz körülötte állóvíz.

Aki mellett semmiképpen sem mehetünk el, az Zámbó Kriszián és menyasszonya, Zsuzsika. Zámbót némi fenntartással fogadták, majd többen is harsánynak nevezték. Utoljára ezt a jelzőt Király Petire aggatták az első évadban, nem is lett jó vége. Drámára és viszályra tehát ebben a szériában is számíthatunk, úgy tűnik.

Nagyon úgy látszik, hogy a műsor különc párja jelzőt idén Szalay Bence és Czanka Mercédesz kapja. A Viszkis főszereplője és vágó barátnője a bemutatkozó videójukban is elmondta, hogy furcsábbak, mint az átlag, de amíg egymást szórakoztatják, addig nincs baj. Reméljük, a páros nem a Fehér Balázs-i értelemben vett különcséget képviseli. Emlékeztetőül, az énekes és barátnője az előző évadban azzal tették felejthetetlenné bentlétüket, hogy „lehúzták a vasfüggönyt” Kocsis Dénes és barátnője előtt, mert szerintük azok flörtöltek velük. Tegyük hozzá, ebből sem a bent lévők, sem a nézők nem vettek észre semmit.

Erős csapatnak tűnik a negyedik évadé is, egy-két epizódot azonban még várni kell valószínűleg a komoly konfliktusok kialakulásáig. Addig mi is csak felmérjük a terepet, találgatjuk, hogy ki lesz az első kieső páros. A banda elég vegyes, ami egy tévéműsorban mindig jó, nyilván a készítők sem véletlenül válogatták egymás mellé Zámbó Krisztiánt és a Jászai-díjától néhány hétre nehezen megváló Járai Mátét, aki felvont szemöldökkel konstatálta, amikor felesége elmondta, hogy Krisztián „kvázi énekes”.

Nagyon hiányozni fog viszont a csapatból egy Vajtó Lajos-féle alak, aki a harmadik évadban szanaszét szívatta feleségét, Fésűs Nellyt, aki sorra csinálta meg szinte vagy konkrétan tökéletesen a feladatokat, de férje szerint mindig hibázott valamiben.

A Nyerő Páros új évada sok szórakozást ígér, ráadásul a műsorvezető Sebestyén Balázs mellett megint feltűnik Kabát Péter is, amolyan kisegítőként, akit remélhetőleg minél többet mutat majd a kamera. Az új versenyszámok mellett arra is kíváncsiak leszünk, vajon tényleg Rácz Jenő lesz-e az új első számú közellenség, Zámbó Krisztiánnak meddig lesz ereje teli torokból énekelni és üvöltözni, na meg, hogy a többieknek mikor fogy el a türelme ezt tolerálni. A Nyerő Páros még mindig a csatorna erőssége a realityk tekintetében, mi pedig néhány hétre elfeledkezhetünk a magunk problémáiról és megkönnyebbülten sóhajthatunk fel a tévé előtt: legalább nem minket zártak össze Zámbó Krisztiánnal.

Kiemelt kép: RTL Klub