Mark Hamill is beszólt Ivanka Trump Star Wars-tweetjére

Ivanka Trump, ha apjához nem is tud felnőni, azért majdnem olyan fergeteges blődségeket képes posztolni Twitterre, mint Donald Trump. Most egy családi fotót lőtt ki a Twitterre, melyen gyerekei Star Wars-jelmezekben legóznak a valamiért estélyiben feszítő szülők mellett.

The Force is strong in my family. ⭐️ pic.twitter.com/oT0jFfy5Lb

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 29, 2019