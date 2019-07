Ivanka Trump olyat tett a G20 csúcson, hogy rögtön mémesedett is

Nem volt könnyű dolga az amerikai elnök lányának ezen a hétvégén. Először készült róla egy viszonylag kínos videó, majd egy rakás mém, később pedig saját sógornője is megszólalt vele kapcsolatban egy interjúban, ami után Ivanka Trump valószínűleg legszívesebben egy lakatlan szigeten töltené a következő pár hetet.

Donald Trump amerikai elnök szereti, ha a munkában is azok az emberek veszik körül, akik magánéletében, ezért tette meg tanácsadójának saját lányát, Ivanka Trumpot, aki ennek köszönhetően mindenhol ott van.

Például a G20 csúcstalálkozón is a világ vezető emberei mellett. Ezen a csúcstalálkozón pedig Ivanka Trump olyat tett, amit nehéz anélkül végignézni, hogy az ember ne érezze közben magát pokolian kínosan.

Eredetileg a francia elnöki Instagramon jelent meg az alábbi videó, amin az látható, hogy Ivanka Trump próbál bekapcsolódni egy beszélgetésbe, ami a francia államfő, Emmanuel Macron, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Theresa May brit miniszterelnök és Christine Lagarde, az IMF szerdán lemondott vezérigazgatója közt folyik.

Kicsit olyan, mintha Ivanka Trump túl sokat nézte volna a Bridget Jones naplójának filmváltozatát, és szerette volna leutánozni ezt a jelenetet.

Trumpot ezek után nyilván kinevette az internet és kérdőre vonták, hogy mégis mit keresett ott ezen a találkozón, ami után Jessica Ditto a BuzzFeed megkeresésére szomorúnak nevezte a kritikákat, és azt mondta, nem érti, miért kell Ivanka Trumpot támadni, aki az elnök senior tanácsadója, vagyis minden oka megvolt arra, hogy ott legyen a találkozón a világ vezetői mellett.

Mondjuk Christine Lagarde arca teljesen mást mond ezzel kapcsolatban.

És mást éreztek azok is, akik azonnal elkezdték gyártani a mémeket Unwanted Ivanka (Nemkívánatos Ivanka) néven. Ezeken a képeken Trump sorra tűnik fel olyan helyzetekben, ahol nagyon nem kellene ott lennie. Az egészet Erin Gloria Ryan kezdte el, aki Twitterén azt írta, azért indította el az Unwanted Ivanka hashtaget, mert

zavarba ejtőnek, nevetségesnek és veszélyesnek találta a jelenlétét magas diplomáciai körökben. És azért eszkalálódott, mert ezzel sokan a világon egyetértenek.

Így került hát Ivanka az Ivo Dzsima-i zászlókitűzéshez

Just too good to resist, Ivanka Jima #unwantedivanka pic.twitter.com/zRyf5g5g3M — Alan Gentle (@aggentle) July 2, 2019



A Jaltai konferenciára Sztálin, Churchill és Roosevelt mellé



Az utolsó vacsorára

This is the best one I’ve seen so far #unwantedinvanka pic.twitter.com/rRzbu2G681 — R◼️◼️◼️ A ◼️c◼️er (@archeri) July 2, 2019



És mindenhova, ahol egy kicsit is fontos dolog történt

#unwantedinvanka is the best thing on Twitter today. pic.twitter.com/H5Z93D8Uwr — Just Jeff (@Hoosier_Yankee) July 2, 2019



Volt, aki ezek után egy tweetben azért könyörgött, hogy valaki photoshoppolja oda Ivanka Trumpot Beyoncé coachellás fellépésére, Curie laboratóriumába, az USA alkotmányának megszületéséről készült festményre, vagy a Hatalmas kis hazugságok stábtagjai közé.

A fentiek után pedig már simán idetehetnénk egy fotót arról is, amikor ott volt Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozóján a két Korea közötti demilitarizált övezetben, csakhogy ez valójában meg is történt, az esetet pedig maga Ivanka Trump nevezte később szürreálisnak.

De nem csak az internet érzi kínosnak Ivanka Trump jelenlétét bizonyos helyzetekben. Teljesen véletlen, de pont a G20 csúcs után jelent meg a brit Vogue-ban egy interjú Karlie Kloss-szal, aki egy kicsit szintén odaszúrt Trumpnak, bár nagyon finoman tette azt. Kloss leginkább arról ismert, hogy modell, viszont a jelenlegi témát tekintve egyáltalán nem mellékesen rokoni szálak is fűzik Trumphoz, ugyanis Kloss férje Josh Kushner, akinek testvére az a Jared Kushner, aki pedig Ivanka Trumpot vette feleségül, és aki szintén Donald Trump amerikai elnök egyik tanácsadója. Karlie Kloss mindezek ellenére is demokrata párti maradt, 2016-ban is Hillary Clintont támogatta, a választás óta pedig többször is nyíltan kritizálta Trump politikáját.

View this post on Instagram A post shared by Karlie Kloss (@karliekloss) on Mar 24, 2018 at 7:28pm PDT



Ezek után nyilván sokakat érdekelhetett, hogy mégis milyen náluk egy családi ebéd. Ha utóbbit nem is tudjuk meg, Kloss azt legalább elmondta a brit Vogue-nak adott interjújában, hogy viszonylag nehéz kezelni a helyzetet így, hogy minimális rokoni szálak fűzik az elnökhöz:

Nehéz, de inkább a férjemmel közös értékekre összpontosítok, azokra a liberális értékere, amikben nevelkedtem és amik alapján eddig éltem az életem.

Kiemelt kép: Mark Wilson/Getty Images