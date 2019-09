Will Smith bevette a Budai Várat

Will Smith lassan visszajáró vendég Budapesten, most épp itt promotálja új filmjét, a részben Magyarországon forgatott Gemini Mant. Szerda délután, ötvenegyedik szülinapján, a nagyszabású sci-fi rendezőjével (Ang Lee), és producerével (Jerry Bruckheimmer) együtt vonult fel a Savoyai Teraszon kialakított vörös szőnyegen, ám ezzel még nem fejeződött be a mai program: este ugyanis koncertet ad a Bazilika előtt.