Aki nem volt ott Will Smith budapesti koncertjén, annak itt egy összefoglaló

A budapesti Szent István Bazilika előtt adott ingyenes koncertet a színész.

Will Smith 2018-ban Magyarországon forgatta a Gemini Man című filmjét, amit most mutatnak be, ennek örömére tért vissza Budapestre a színész, aki születésnapján egy ingyenes koncertet is adott a Szent István Bazilika előtt. A koncertre nyilván mindenki elment, aki él és mozog, így a celebek is.

Ott volt Fluor Tomi is, aki korábban már szelfizett is a premier előtti vetítésen a színésszel.



De instagramján bejelentkezett a koncertről Gáspár Laci is.

Na meg Debreczeni Zita, akinek férje pedig Will smith feleségével szelfizett.



De persze Will Smith is posztolt egy rakás videót a koncertről, szóval akinek fontosabb dolga akadt és lemaradt, az most megnézheti, mi történt szerda este Budapest belvárosában.

Kiemelt kép: Instagram/Will Smith